Как сохранить причёску под шапкой: 4 хитрости

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Стилист Лилия Левина дала советы, что делать, чтобы сохранить прическу под шапкой, как сообщает Москва 24.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

Прежде всего, уложенные волосы стоит зачесать на другую сторону. Когда вы снимите шапку и вернете все в исходное положение, то увидите, что объем сохранится.

Еще стоит использовать пудру для волос. Нанесите ее на прикорневую зону и вотрите в кожу головы. Подойдет также и сухой шампунь. Благодаря этим средствам объем будет удерживаться. После снятия шапки слегка потрясите волосами и взбейте их.

Для объема можно сделать укладку щипцами гофре. Даже под шапкой такой объем не уйдет. Однако такой метод не стоит использовать часто, поскольку он травматичен для волос.

"Прежде чем создавать прикорневой объем щипцами гофре, надо помыть волосы, а потом максимально хорошо их высушить, — во влажном состоянии они более уязвимы. Работать инструментом необходимо очень быстро, не держать его на прическе. И не советую нагревать щипцы до температуры выше 200 градусов", — сказала специалист.

Вместо гофре можно сделать одну салонную процедуру: перманентный прикорневой объем. Он будет сохраняться на волосах до 6 месяцев.

Уточнения

Ша́пка (фр. chape — «крышка», «колпак», от лат. cappa) — в русском языке общее название для разных видов головных уборов, особенно мягких или теплых; в отличие от шляпы, у шапки нет полей.



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