Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, в какие города России стоит поехать на ноябрьские праздники
Трамп заявил об уничтожении Северного потока-2
Земля движется к климатическим условиям, сложившимся перед ледниковым периодом
Патрушев дал две недели на остановку роста цен в России
Редкие сорта томатов: какие черные и белые плоды покоряют огороды
Как проверить динамику автомобиля перед покупкой: советы от моториста
Забудьте о простуде: спорт — ваш лучший защитник от вирусов
Ортопед Зайцева рассказала, какая обувь является самой удобной для офиса
Юморист Максим Галкин* побывал в украинском музее: интересная экспозиция

Как сохранить причёску под шапкой: 4 хитрости

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Стилист Лилия Левина дала советы, что делать, чтобы сохранить прическу под шапкой, как сообщает Москва 24.

Как сохранить причёску под шапкой: 4 хитрости
Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

Прежде всего, уложенные волосы стоит зачесать на другую сторону. Когда вы снимите шапку и вернете все в исходное положение, то увидите, что объем сохранится.

Еще стоит использовать пудру для волос. Нанесите ее на прикорневую зону и вотрите в кожу головы. Подойдет также и сухой шампунь. Благодаря этим средствам объем будет удерживаться. После снятия шапки слегка потрясите волосами и взбейте их.

Для объема можно сделать укладку щипцами гофре. Даже под шапкой такой объем не уйдет. Однако такой метод не стоит использовать часто, поскольку он травматичен для волос.

"Прежде чем создавать прикорневой объем щипцами гофре, надо помыть волосы, а потом максимально хорошо их высушить, — во влажном состоянии они более уязвимы. Работать инструментом необходимо очень быстро, не держать его на прическе. И не советую нагревать щипцы до температуры выше 200 градусов", — сказала специалист.

Вместо гофре можно сделать одну салонную процедуру: перманентный прикорневой объем. Он будет сохраняться на волосах до 6 месяцев.

Уточнения

Ша́пка (фр. chape — «крышка», «колпак», от лат. cappa) — в русском языке общее название для разных видов головных уборов, особенно мягких или теплых; в отличие от шляпы, у шапки нет полей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке
Домашние животные
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке Аудио 
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Домашние животные
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты Аудио 
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Еда и рецепты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке Аудио 
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Министр Цой из КНДР покорила Россию внешним видом, риторикой и фамилией Любовь Степушова Новая ракета Хвасон-11. Мощное оружие КНДР, напугавшее Южную Корею, Японию и США Дмитрий Плотников Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Почему кошки всегда находят дорогу домой
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Последние материалы
Как сохранить причёску под шапкой: 4 хитрости
Капитал богатейших людей России вырос на 26 млрд долларов
Юморист Максим Галкин* побывал в украинском музее: интересная экспозиция
В США сочли предупреждением прошедшее в КНДР испытание МБР
Как правильно поливать орхидею
Украденный указ Петра II продали на французском аукционе за 3120 евро
Заявление Дурова о передаче данных ударило по кибермошенникам
Искусственный интеллект на пороге революции: эксперты обсуждают будущее технологий
Секреты спортивного ориентирования: как этот вид спорта сделает вас сильнее и умнее
На Западе заявили, что Китай дистанцируется от КНДР, опасаясь российского влияния
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.