Для тусклой и жирной кожи с акне: маска с лимонным соком и куркумой

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Эта маска оживит тусклую, жирную и склонную к акне кожу благодаря естественным отшелушивающим и осветляющим свойствам лимона, а также противовоспалительным и антибактериальным свойствам куркумы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты для маски

1 чайная ложка куркумы;

2 столовые ложки лимонного сока.

Смешайте все ингредиенты и нанесите на участки кожи, склонные к акне. Смойте маску через 20 минут, промокните кожу насухо и нанесите увлажняющий крем без масел.

Примечание: не используйте эту маску непосредственно перед выходом на солнце, так как лимонный сок может раздражать кожу. Людям с чувствительной кожей также настоятельно рекомендуется провести патч-тест перед использованием этой маски с куркумой, сделанной своими руками.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.





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