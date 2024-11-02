Для тусклой и жирной кожи с акне: маска с лимонным соком и куркумой

Эта маска оживит тусклую, жирную и склонную к акне кожу благодаря естественным отшелушивающим и осветляющим свойствам лимона, а также противовоспалительным и антибактериальным свойствам куркумы.
Смешайте все ингредиенты и нанесите на участки кожи, склонные к акне. Смойте маску через 20 минут, промокните кожу насухо и нанесите увлажняющий крем без масел.
Примечание: не используйте эту маску непосредственно перед выходом на солнце, так как лимонный сок может раздражать кожу. Людям с чувствительной кожей также настоятельно рекомендуется провести патч-тест перед использованием этой маски с куркумой, сделанной своими руками.
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
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