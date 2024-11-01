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Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Овсянка — это не только полезный продукт для питания, но и отличное средство для ухода за кожей. Она насыщена витаминами, минералами и антиоксидантами, которые помогают поддерживать здоровье дермы, увлажнять её и делать более мягкой. Рассмотрим несколько способов использования овсянки для улучшения состояния кожи.

Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Фото: commons.wikimedia.org by Slick, PDM

Успокаивающая маска для лица

Овсянка обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить покраснения и раздражение кожи. Чтобы приготовить маску, смешайте 2 столовые ложки овсяных хлопьев с тёплой водой и дайте им набухнуть. Нанесите массу на очищенную кожу лица на 10–15 минут, затем смойте тёплой водой. Эта маска подходит для чувствительной кожи и делает её более гладкой и мягкой.

Овсяный скраб для мягкости кожи

Овсянка также помогает мягко отшелушивать кожу, удаляя омертвевшие клетки и придавая лицу свежий вид. Для создания скраба измельчите овсянку в блендере до мелкой крошки, добавьте немного мёда и несколько капель воды. Массируйте смесью кожу в течение 1–2 минут, затем смойте тёплой водой. Этот скраб сделает кожу более гладкой и сияющей.

Увлажняющая ванна с овсянкой

Для смягчения и увлажнения всего тела можно добавить овсянку в ванну. Заверните полстакана овсяных хлопьев в марлю или хлопковую ткань, завяжите и положите в тёплую ванну. Овсянка сделает воду мягче и поможет дерме сохранить влагу, что особенно полезно для сухой и чувствительной кожи.

Постоянное использование овсянки поможет справиться с сухостью кожи, уменьшить раздражения и придать ей свежий, здоровый вид.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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