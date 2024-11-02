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Стилист Никифорова объяснила важность наличия своего собственного стиля в одежде

1:05
Моя семья » Красота и стиль

Стилист и визажист Юлия Никифорова объяснила, почему так важно развивать свой индивидуальный стиль и какое влияние оказывает чувство вкуса на настроение и самовосприятие человека.

Стилист Никифорова объяснила важность наличия своего собственного стиля в одежде
Фото: flickr.com by Bert Kaufmann, CC0

Эксперт утверждает, что стиль является проявлением индивидуальности. Если человек постоянно носит одежду, которая не соответствует его внутреннему ощущению прекрасного, это может создать у окружающих неправильное представление о его вкусах, характере и интересах. Более того, отсутствие собственного стиля может негативно сказаться на самочувствии и настроении.

"Свой стиль — это самоощущение в пространстве, проявление личности и настроения через облик", — пояснила стилист.

Юлия отмечает, что стиль включает не только одежду, но и аксессуары, такие как украшения и сумки, а также сочетание цветов в гардеробе и другие нюансы.

Она подчёркивает, что следовать модным тенденциям не всегда плохо, главное — сохранять свою индивидуальность.

Уточнения

Стиль — форма жизни и деятельности, характеризующая особенности общения, поведения и склада мышления (см.: Образ жизни); манера себя вести, одеваться (см.: Стиль одежды); методы и приёмы работы (стиль руководства).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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Стилист Никифорова объяснила важность наличия своего собственного стиля в одежде
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