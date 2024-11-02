Стилист рассказала, какой должна быть модная клетка осенью 2024 и с чем лучше всего её сочетать

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Эксперт моды Ирина Шумилина рассказала о том, как правильно носить клетчатый принт, который стал главным трендом осени 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Wiggin, Kate Douglas Smith, PDM

Шумилина рекомендует комбинировать клетку с другими принтами, такими как цветочный или горошек. Кроме того, клетка отлично сочетается с однотонными вещами и особенно хорошо смотрится в женственных образах.

Эксперт также предлагает экспериментировать с сочетаниями клетки и других предметов гардероба.

"Привыкли носить пиджак с джинсами и брюками? Попробуйте что-то новое, например, накинуть его поверх легкого платья-комбинации или модели из кружева", — объяснила модный эксперт.

Шумилина в разговоре с "Лентой.ру" также отмечает, что аксессуары в клетку, такие как сумки, станут стильным дополнением к образу.

В заключение эксперт подчёркивает, что наиболее эффектно клетка смотрится в осенних оттенках: бордовом, оливковом, коричневом или цвете бургунди.

Уточнения

Принт (или печать, орнамент; от англ. Print — печать) — печать текста и изображений (рисунок, или фотография), нанесённое определённым способом на бумагу, ткань (прямая печать на ткани, термотрансфер) или другую поверхность.



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