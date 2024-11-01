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Сульфаты: настоящая угроза или просто миф

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Когда речь заходит о сульфатах в средствах по уходу за волосами, мнения расходятся. Эти поверхностно-активные вещества, такие как лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES), широко используются благодаря своей способности эффективно очищать волосы и кожу головы. Несмотря на это, вокруг сульфатов существует множество мифов. Например, многие считают, что сульфаты лишают волосы натуральных масел и могут вызвать раздражение кожи.

Сульфаты: настоящая угроза или просто миф
Фото: Freepik by jcomp, PDM

Однако дерматолог Ирина Куроедова утверждает, что современные формулы шампуней содержат кондиционирующие агенты, которые предотвращают сухость. Также важно помнить, что раздражение может возникнуть из-за индивидуальной чувствительности или неправильного мытья волос. Исследования показывают, что сульфаты безопасны при использовании в соответствии с инструкциями, и даже помогают сохранить здоровье волос, удаляя остатки продуктов.

Кроме того, сульфаты делают качественные средства доступными по цене, что позволяет большему числу людей заботиться о своих волосах. В современных шампунях сульфаты часто комбинируются с натуральными маслами и экстрактами, что сводит к минимуму риск негативного воздействия на волосы.

Уточнения

Сульфа́ты — соли серной кислоты H2SO4, а также (в органической химии) сложные эфиры серной кислоты —диалкилсульфаты R−O−SO2−O−R и алкилсульфаты Н−O−SO2−O−R.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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