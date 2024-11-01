Устраните ошибки в уходе за кожей вокруг глаз

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Уход за кожей вокруг глаз — это тонкий процесс, о котором следует помнить, чтобы избежать появления морщин и отёчности. Эксперт в области дерматологии и косметологии, Елена Максименко, делится важными рекомендациями по правильному уходу. Одной из ключевых ошибок является неправильное нанесение увлажняющих средств. Плотный слой крема не только не эффективен, но может привести к отёчности. Наносить крем следует лёгким слоем не позднее чем за полчаса до сна.

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Другой распространённой ошибкой является использование гидрофильного масла для удаления макияжа с области глаз. Оно может растянуть нежную кожу, поэтому лучше применять специализированные двухфазные очищающие средства. Также важно помнить, что наносить крем на подвижное веко нежелательно — это может вызвать аллергическую реакцию из-за попадания средства на слизистую. Наконец, патчи для глаз следует использовать строго по инструкции: они должны накладываться на очищенную кожу и не держаться дольше получаса, чтобы обеспечить максимальный эффект от активных компонентов.

Эти советы помогут сохранить молодость и здоровье кожи вокруг глаз, а также избежать распространённых ошибок, которые могут усугубить её состояние.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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