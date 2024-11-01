Седина или цвет: как сделать правильный выбор

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сегодня женщины всё чаще сталкиваются с вопросом окрашивания седых волос, но интерес к естественной красоте не уходит на второй план. Колорист Юлия Серегина объясняет, что многие выбирают короткие стрижки, чтобы сократить расходы на окрашивание, так как седые волосы могут пушиться и выглядеть неаккуратно. Однако, если вы решили оставить седину, важно дождаться момента, когда все волосы станут серебристыми. В процессе стоит рассмотреть колорирование, чтобы смягчить контраст между седыми и пигментированными участками.

Фото: commons.wikimedia.org by Evil Erin, CC BY 2.0

Стрижка может потребовать коррекции, так как седые волосы отличаются по плотности, что открывает новые возможности для экспериментов. Интересно, что в разных странах подход к седине различен: в США женщины готовы оставить седые волосы с начала их появления, в Европе — чаще после 40, а в России 89% женщин окрашивают волосы до 60 лет. Уход за седыми волосами также требует особого внимания: без пигмента волосы становятся более ломкими и нуждаются в дополнительном питании. Выбор между окрашиванием и естественной красотой остается за каждой женщиной.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.



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