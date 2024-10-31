Ускоряем рост волос: вам поможет маска с семенами пажитника

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

У пажитника есть много преимуществ для здоровья. Одним из них является то, что он является лучшим натуральным домашним средством для более густых волос. Соединение лецитин, содержащееся в пажитнике, особенно полезно для укрепления и увлажнения волос. Местное применение является лучшим натуральным средством для густых волос и для лечения перхоти.

Фото: commons.wikimedia.org by Evil Erin, CC BY 2.0

Что вам понадобится

Семена пажитника. Кокосовое масло. Миска.

Этапы приготовления

Замочите чашку семян пажитника в стакане воды. Оставьте эту смесь на ночь. К следующему утру она должна превратиться в густую пасту. Нанесите кокосовое масло на волосы перед нанесением этой пасты. Покройте этой пастой все волосы и кожу головы и оставьте на час. Сначала смойте обычной водой, а затем используйте мягкий шампунь, чтобы удалить излишки.

Делайте это три-четыре раза в неделю для достижения наилучших результатов.

Уточнения

Па́житник сенно́й па́житник греческий (лат. Trigonélla foenum-graecum) — однолетнее растение; вид рода Пажитник семейства Бобовые (подсемейство Мотыльковые).





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