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Ускоряем рост волос: вам поможет маска с семенами пажитника

1:04
Моя семья » Красота и стиль

У пажитника есть много преимуществ для здоровья. Одним из них является то, что он является лучшим натуральным домашним средством для более густых волос. Соединение лецитин, содержащееся в пажитнике, особенно полезно для укрепления и увлажнения волос. Местное применение является лучшим натуральным средством для густых волос и для лечения перхоти.

Ускоряем рост волос: вам поможет маска с семенами пажитника
Фото: commons.wikimedia.org by Evil Erin, CC BY 2.0

Что вам понадобится

  1. Семена пажитника.
  2. Кокосовое масло.
  3. Миска.

Этапы приготовления

  1. Замочите чашку семян пажитника в стакане воды.
  2. Оставьте эту смесь на ночь.
  3. К следующему утру она должна превратиться в густую пасту.
  4. Нанесите кокосовое масло на волосы перед нанесением этой пасты.
  5. Покройте этой пастой все волосы и кожу головы и оставьте на час.
  6. Сначала смойте обычной водой, а затем используйте мягкий шампунь, чтобы удалить излишки.

Делайте это три-четыре раза в неделю для достижения наилучших результатов.

Уточнения

Па́житник сенно́й па́житник греческий (лат. Trigonélla foenum-graecum) — однолетнее растение; вид рода Пажитник семейства Бобовые (подсемейство Мотыльковые).
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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