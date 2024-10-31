Полное руководство по уходу за свитерами: как стирать, сушить и хранить любимую вещь?

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Свитеры — это тёплые и уютные вещи, которые составляют основу гардероба в холодное время года. Однако при неправильном уходе они могут быстро потерять свой вид: стать растянутыми, покрыться катышками или утратить мягкость. Чтобы любимый свитер сохранял свежий вид как можно дольше, важно придерживаться нескольких простых правил ухода.

Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak, PDM

Стирка: как не испортить вещь

Свитеры требуют бережного обращения при стирке. Большинство изделий из шерсти и кашемира нужно стирать вручную или использовать деликатный режим в машинке при температуре не выше 30°C. Важно избегать сильного отжима, так как он деформирует волокна. Мягкий моющий гель для шерсти или специальное средство для деликатных тканей поможет сохранить структуру волокон и защитит от излишней жесткости.

Правильная сушка — залог формы и мягкости

Никогда не сушите свитер на плечиках, иначе он может растянуться и потерять форму. Лучше аккуратно отожмите вещь и разложите её на горизонтальной поверхности, чтобы вода стекала равномерно. Избегайте прямого солнечного света и батарей — они могут сделать ткань жесткой и склонной к образованию катышков.

Хранение: как избежать деформации

Чтобы свитер оставался как новый, храните его в сложенном виде на полке. На плечиках свитер растягивается и теряет форму, особенно в области плеч. Перед длительным хранением, например, в межсезонье, убедитесь, что вещь чистая и сухая. Можете использовать специальные защитные пакеты или добавить средство от моли.

Придерживаясь этих рекомендаций, вы сможете сохранить первозданный вид свитеров и наслаждаться их теплом и комфортом на протяжении многих сезонов.

Уточнения

Сви́тер — предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, с длинными рукавами.



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