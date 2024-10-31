Осенние волосы: как выбрать идеальный оттенок для нового образа

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осень — это не только время для уютных пледов и горячего чая, но и период обновления, когда многие стремятся изменить свой образ, освежив цвет волос. В этом сезоне главные тренды акцентируют внимание на естественности и мягких переливах, подчеркивающих индивидуальность. Стилист Евгения Куклина выделяет несколько актуальных оттенков.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Медные тона, начиная от едва уловимого на светлом волосе до глубокого бронзового, идеально подходят как для светлокожих, так и для обладательниц темной кожи, добавляя теплоту и выразительность. Шоколадные и кофейные оттенки с мягкими переливами создают элегантный и стильный образ, придавая объем даже тонким волосам.

Кроме того, теплые песочные и сливочные блонды остаются в моде, освежая внешность и придавая мягкость. Этот сезон предлагает разнообразие, позволяющее каждому найти свой идеальный цвет, который будет актуален и сохранит яркость надолго.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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