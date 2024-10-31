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Винтажная брюнетка: новый тренд в мире красоты

1:22
Моя семья » Красота и стиль

В последние годы наблюдается заметный тренд в окрашивании волос, который возвращает нас к классике — винтажной брюнетке. Этот естественный оттенок темно-коричневого, обладающий матовым финишем, стал особенно популярен благодаря своей универсальности и простоте в уходе. Стилист Евгения Куклина отмечает, что нейтральный цвет брюнетки является отличной альтернативой ярким теплым блондам, которые доминировали в последние сезоны. Многие ищут более неприхотливые решения в уходе за волосами, и именно это подталкивает их к выбору однотонных образов.

Винтажная брюнетка: новый тренд в мире красоты
Фото: pixabay.com by himanshugunarathna, PDM

Винтажная брюнетка выглядит свежо и стильно, независимо от времени, когда она появилась на свет. Этот цвет подходит практически всем, вне зависимости от оттенка кожи, а его получение и поддержка не требуют сложных процедур. Процесс окрашивания обычно быстрый, и волосам практически не наносится вреда. Чтобы достичь желаемого результата, стилисты рекомендуют выбирать холодные матовые тона с желто-зелеными оттенками, избегая пепельно-синих и фиолетовых бликов, которые могут сделать цвет слишком темным. В целом, винтажная брюнетка становится символом элегантности и простоты, предлагая свежий взгляд на привычные прически.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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