Как избежать серьёзных последствий после контурной пластики: советы косметолога

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В последние годы всё больше женщин выбирают процедуру контурной пластики для коррекции возрастных изменений и устранения асимметрии лица, однако эта практика имеет свои риски и возможные негативные последствия. Косметолог Лиана Вишневская делится важной информацией о том, с чем могут столкнуться пациенты. Одной из проблем является эффект Тиндаля, когда под кожей появляются полосы розового или голубого цвета, вызванные травматизацией тканей. Это может произойти как следствие неаккуратной работы специалиста, так и неправильной реакции организма на филлер.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Также стоит отметить, что кожа может стать заметно светлее в области инъекций, что часто сопровождается болью, вызванной закупоркой сосудов препаратом. Другой возможной побочкой являются гранулёмы — узелки, образующиеся из-за попытки организма избавиться от инородного вещества. Важно информировать косметолога о любых неприятных ощущениях и, при необходимости, искать помощь у другого специалиста.

Таким образом, осведомлённость о возможных последствиях может значительно уменьшить риски и сделать процедуру более безопасной.

Уточнения

Контурная пластика — хирургическая процедура, используемая в косметологии для коррекции овала лица, формы и объема губ, устранения морщин и других изменений, связанных с возрастом или эстетическими потребностями.



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