Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уход за стопами в осенне-зимний период: правильно обуваем и грамотно ухаживаем
Олимпийской чемпионке закидали автомобиль бутылками с алкоголем
Врач раскрыла, как распознать высокий уровень холестерина по глазам
Лавандовый раф или человек? Кто такой Николай Василенко и почему он стал звездой интернета
Как правильно хранить еду в холодильнике, чтобы она не портилась
Штампованные или литые: как не ошибиться с выбором дисков на осень и зиму
В Омске разработали уникальный хлеб с фиолетовым оттенком
Как приготовить полезную выпечку без ущерба для вкуса
Собака и её хозяин: что говорит любовь к животным

Как избежать серьёзных последствий после контурной пластики: советы косметолога

1:15
Моя семья » Красота и стиль

В последние годы всё больше женщин выбирают процедуру контурной пластики для коррекции возрастных изменений и устранения асимметрии лица, однако эта практика имеет свои риски и возможные негативные последствия. Косметолог Лиана Вишневская делится важной информацией о том, с чем могут столкнуться пациенты. Одной из проблем является эффект Тиндаля, когда под кожей появляются полосы розового или голубого цвета, вызванные травматизацией тканей. Это может произойти как следствие неаккуратной работы специалиста, так и неправильной реакции организма на филлер.

Как избежать серьёзных последствий после контурной пластики: советы косметолога
Фото: Freepik by freepik, PDM

Также стоит отметить, что кожа может стать заметно светлее в области инъекций, что часто сопровождается болью, вызванной закупоркой сосудов препаратом. Другой возможной побочкой являются гранулёмы — узелки, образующиеся из-за попытки организма избавиться от инородного вещества. Важно информировать косметолога о любых неприятных ощущениях и, при необходимости, искать помощь у другого специалиста.

Таким образом, осведомлённость о возможных последствиях может значительно уменьшить риски и сделать процедуру более безопасной.

Уточнения

Контурная пластика — хирургическая процедура, используемая в косметологии для коррекции овала лица, формы и объема губ, устранения морщин и других изменений, связанных с возрастом или эстетическими потребностями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт рассказал, зачем автомату нейтральный режим
Авто
Эксперт рассказал, зачем автомату нейтральный режим Аудио 
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Новости спорта
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России Аудио 
Как посадить гладиолусы: секреты, которые стоит знать
Садоводство, цветоводство
Как посадить гладиолусы: секреты, которые стоит знать Аудио 
Популярное
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей

Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.

2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили Любовь Степушова Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога Дмитрий Плотников
Как посадить гладиолусы: секреты, которые стоит знать
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Собаки с упрямым характером: список пород
Собаки с упрямым характером: список пород
Последние материалы
Юрий Лоза высказался о подорожании услуг колдунов в России в два раза
Словакия против курса ЕС: страна стала главным покупателем российской нефти в ЕС
Индейка или курица: что выбрать для здоровья
Тарасова заявила, что чувствует себя нормально
Тюменские учёные создали первый спрей против молочницы
Как избежать серьёзных последствий после контурной пластики: советы косметолога
В Госдуме сообщили об опасных последствиях недосыпания
Актриса Софья Синицына вышла в свет после слухов о романе с Фёдором Бондарчуком
Секреты идеального сала: засолка, хранение и подготовка
Проживающая в Испании Татьяна Лазарева* вышла на связь после наводнения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.