Как сохранить молодость кожи: советы косметолога о коллагене

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Женщины часто замечают изменения в качестве своей кожи, и одной из основных причин этого является снижение выработки коллагена. Этот элемент важен не только для кожи, но и для всего организма, так как он служит своего рода фундаментом для многих систем. Обычно снижение синтеза коллагена начинается примерно после 25 лет, и после 30 лет это становится заметным на коже, а также сказывается на состоянии суставов. Косметолог Ирина Еременко объясняет, что старение, гормональные изменения и замедление обмена веществ — главные факторы, способствующие потере коллагена. Кроме того, серьезные заболевания, такие как диабет, и вирусные инфекции также могут ухудшить его уровень.

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Для восстановления коллагена важно обратить внимание на рацион питания, который должен включать морепродукты, желе, холодцы и цитрусовые, а также избегать авитаминозов. В некоторых случаях может понадобиться консультация косметолога и добавление коллагеновых комплексов в режим. Ирина также описывает дополнительные методы, способствующие улучшению синтеза коллагена, такие как биоревитализация, контурная пластика, плазмотерапия, SMAS-лифтинг и RF-лифтинг. Все эти процедуры помогают не только увлажнить кожу, но и стимулировать выработку коллагена, поддерживая ее здоровье и молодость.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.



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