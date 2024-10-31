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Как сократить визиты к косметологу: ваш домашний бьюти-арсенал

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Посещение косметолога может стать ощутимой статьей расходов, если не ежемесячно, то как минимум на регулярной основе. Однако многие не задумываются о том, что подбирая правильный набор уходовых средств, можно существенно сократить визиты в салон. Основные средства, которые должны быть в вашем домашнем бьюти-арсенале, включают в себя несколько ключевых элементов.

Как сократить визиты к косметологу: ваш домашний бьюти-арсенал
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Во-первых, домашний пилинг — это отличная альтернатива профессиональным процедурам, особенно если у вас нет серьезных проблем с кожей. Энзимные пилинги и пилинги-скатки мягко очищают кожу и подходят для осенне-зимнего периода.

Во-вторых, увлажняющий крем для кожи вокруг глаз становится необходимым после 25 лет, поскольку именно эта зона стареет быстрее всего. Ежедневное очищение мицеллярной водой и применение питательного крема помогут замедлить появление морщин.

Для обладательниц жирной и проблемной кожи особенно актуальны глиняные маски, которые способны улучшить состояние дермы и устранить воспаления.

Наконец, правильный выбор крема для лица также имеет огромное значение. Даже самое дорогое средство может не подойти, если вы неправильно определили свой тип кожи. Консультация с косметологом поможет разобраться в этом вопросе и подобрать идеальные компоненты для вашего ухода.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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