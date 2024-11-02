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5 оттенков помады, которые сделают вас неотразимой этой осенью

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Осень — время перемен, и ваш макияж не должен отставать. В этом сезоне стилисты предлагают нам яркие, сочные оттенки помад, способные добавить образу глубины и шика. Вот 5 трендовых цветов, которые актуальны этой осенью:

5 оттенков помады, которые сделают вас неотразимой этой осенью
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Темно-бордовый

Этот классический, элегантный оттенок станет вашим верным спутником для вечерних выходов и особых случаев. Он подчёркивает загадочность и глубину взгляда, придавая образу роскошный вид.

2. Вишнёвый

Более игривый и яркий, чем темно-бордовый. Вишнёвый оттенок добавляет образу дерзости и сексуальности. Он отлично сочетается с осенними нарядами в теплых тонах, создавая стильный контраст.

3. Коричневый

Этот цвет снова на пике популярности, предлагая множество вариантов от нюдовых до шоколадных оттенков. Он подходит для повседневного макияжа, придавая губам естественный, изысканный вид.

4. Терракотовый

Сочетание красного и коричневого, этот глубокий, насыщенный цвет идеально подходит для создания осеннего образа. Он смотрится стильно и элегантно, добавляя образу теплоту и уют.

5. Холодный розовый

Не стоит забывать о классике. Холодный розовый с фиолетовым подтоном освежает лицо и добавляет свежести образу, оставаясь в тренде уже не первый сезон. Он особенно выигрышно смотрится с осенними красками в виде тёплого вязаного свитера или кардигана.

Выбирайте цвета, которые отражают ваше настроение и подчеркивают вашу индивидуальность. Независимо от выбранного оттенка, помните о качественной текстуре и стойкости.

Уточнения

Гигиеническая помада (разг Гигиеничка) — губная помада, предназначенная для смягчения обветренной или потрескавшейся кожи губ.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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