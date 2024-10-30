Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аквариум дома: как ухаживать за рыбками, чтобы они чувствовали себя комфортно
Овечкин оформил дубль и сократил отставание от Гретцки
Росстат: инфляция в России с 22 по 28 октября составила 0,27%
Эффективные методы борьбы с сорняками: проверенные способы
ФК Шеффилд Уэнсдей начал играть в футболках с надписью МОСКВА
Шоколадный цвет в интерьере: уютное и стильное решение
В Германии растёт безработица: наблюдается максимальный показатель с февраля 2021 года
Зимний стресс для волос: что нужно знать
Рэпер Тимати продемонстрировал, как выглядит без бороды: по-братски нет

Очищение кожи: секреты от косметолога, которые изменят вашу рутину

1:17
Моя семья » Красота и стиль

Очищение кожи — это не просто рутинная процедура, а целая искусство, требующее знаний, терпения и правильного подхода. Косметолог Лиана Давыдова делится несколькими эффективными приемами, которые помогут вашей коже выглядеть здоровой и сияющей. Первый шаг — это двойное очищение, которое состоит из двух этапов: первый удаляет макияж и загрязнения, а второй достигает глубокой чистоты. Важно правильно подбирать средства, чтобы избежать негативных реакций. Далее, паровая терапия — это отличный способ раскрыть поры, но нужно быть осторожным, чтобы не повредить кожу избыточным теплом.

Очищение кожи: секреты от косметолога, которые изменят вашу рутину
Фото: freepik.com by lookstudio, PDM

Ферменты, такие как папаин и бромелайн, эффективно удаляют ороговевшие клетки, не вызывая раздражений, что делает их отличной альтернативой кислотам. Также стоит обратить внимание на использование мягких салфеток вместо полотенец, чтобы не травмировать кожу. И, наконец, глиняные маски могут стать настоящим спасением, но важно следить за тем, чтобы они не пересыхали на лице. Все эти советы помогут вашей коже не только очиститься, но и получить максимальную пользу от ухода.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Экономика и бизнес
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами Аудио 
Merkur: западные компании угодили в России в "ловушку"
Экономика и бизнес
Merkur: западные компании угодили в России в "ловушку" Аудио 
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Наука и техника
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей Аудио 
Популярное
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России

Генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке сообщил, что Игры дружбы могут пройти не в России, а в другой стране БРИКС. Он отметил, что всё зависит от изменения геополитической ситуации: если она останется неизменной, соревнования перенесут на 2026 год.

Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Под какие культуры нельзя вносить золу
Под какие культуры нельзя вносить золу
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Последние материалы
Росстат: инфляция в России с 22 по 28 октября составила 0,27%
Эффективные методы борьбы с сорняками: проверенные способы
ФК Шеффилд Уэнсдей начал играть в футболках с надписью МОСКВА
Шоколадный цвет в интерьере: уютное и стильное решение
В Германии растёт безработица: наблюдается максимальный показатель с февраля 2021 года
Зимний стресс для волос: что нужно знать
Рэпер Тимати продемонстрировал, как выглядит без бороды: по-братски нет
Врач раскрыла, почему опасно пить много воды
31 октября: Хэллоуин, коммунизм и юбилей Иоанна Кронштадтского
Матч Валенсии и Реала могут перенести из-за обрушившегося на Испанию ливня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.