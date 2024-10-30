Очищение кожи: секреты от косметолога, которые изменят вашу рутину

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Очищение кожи — это не просто рутинная процедура, а целая искусство, требующее знаний, терпения и правильного подхода. Косметолог Лиана Давыдова делится несколькими эффективными приемами, которые помогут вашей коже выглядеть здоровой и сияющей. Первый шаг — это двойное очищение, которое состоит из двух этапов: первый удаляет макияж и загрязнения, а второй достигает глубокой чистоты. Важно правильно подбирать средства, чтобы избежать негативных реакций. Далее, паровая терапия — это отличный способ раскрыть поры, но нужно быть осторожным, чтобы не повредить кожу избыточным теплом.

Фото: freepik.com by lookstudio, PDM

Ферменты, такие как папаин и бромелайн, эффективно удаляют ороговевшие клетки, не вызывая раздражений, что делает их отличной альтернативой кислотам. Также стоит обратить внимание на использование мягких салфеток вместо полотенец, чтобы не травмировать кожу. И, наконец, глиняные маски могут стать настоящим спасением, но важно следить за тем, чтобы они не пересыхали на лице. Все эти советы помогут вашей коже не только очиститься, но и получить максимальную пользу от ухода.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.