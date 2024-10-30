Зимний стресс для волос: что нужно знать

Зимой волосы подвергаются особому стрессу из-за холода, низкой влажности и недостатка питательных веществ в рационе. По словам аромотерапевта и основателя косметического бренда Елены Масалитиной, зимой люди теряют в два раза больше волос, чем в теплое время года. Это происходит из-за нехватки витаминов и минералов, которые необходимы для здоровья волос. Елена рекомендует увеличить потребление свежих овощей, фруктов, зелени и продуктов, богатых железом и цинком. Кроме того, зимний стресс и болезни также негативно сказываются на состоянии волос.
Чтобы защитить волосы, важно носить головные уборы, даже на короткие расстояния, так как холод может повредить волосяные луковицы. Массаж кожи головы помогает улучшить кровообращение, что способствует питанию корней волос. В домашних условиях можно использовать маски на основе масел, таких как оливковое и репейное, для увлажнения и укрепления волос. Профессиональные процедуры, такие как мезотерапия и лазерная терапия, также рекомендуются для улучшения состояния волос.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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