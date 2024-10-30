Зимний стресс для волос: что нужно знать

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Зимой волосы подвергаются особому стрессу из-за холода, низкой влажности и недостатка питательных веществ в рационе. По словам аромотерапевта и основателя косметического бренда Елены Масалитиной, зимой люди теряют в два раза больше волос, чем в теплое время года. Это происходит из-за нехватки витаминов и минералов, которые необходимы для здоровья волос. Елена рекомендует увеличить потребление свежих овощей, фруктов, зелени и продуктов, богатых железом и цинком. Кроме того, зимний стресс и болезни также негативно сказываются на состоянии волос.

Фото: flickr.com by gillicious, CC BY-SA 2.0

Чтобы защитить волосы, важно носить головные уборы, даже на короткие расстояния, так как холод может повредить волосяные луковицы. Массаж кожи головы помогает улучшить кровообращение, что способствует питанию корней волос. В домашних условиях можно использовать маски на основе масел, таких как оливковое и репейное, для увлажнения и укрепления волос. Профессиональные процедуры, такие как мезотерапия и лазерная терапия, также рекомендуются для улучшения состояния волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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