Маска для лица с какао: натуральный способ сделать кожу сияющей

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Маски для лица с добавлением какао становятся всё более популярными благодаря своим питательным и восстанавливающим свойствам. Какао — это не только вкусный ингредиент для десертов, но и отличное средство для ухода за кожей. Сегодня мы расскажем, как сделать маску для лица с какао и какими полезными свойствами она обладает.

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Полезные свойства какао для кожи

Какао содержит множество антиоксидантов, которые защищают дерму от вредного воздействия свободных радикалов. Оно обладает увлажняющими и питательными свойствами, способствуя улучшению текстуры кожи и её увлажнению. Также какао помогает стимулировать кровообращение, что делает лицо более свежим и сияющим. Кроме того, его противовоспалительные свойства могут снизить раздражение и покраснение.

Рецепт маски с какао

Ингредиенты

2 столовые ложки порошка какао

1 столовая ложка мёда

1 столовая ложка натурального йогурта

1-2 капли масла жожоба

Приготовление и применение

В небольшой миске смешайте какао-порошок, мёд и йогурт до получения однородной массы. Если ваша кожа сухая или чувствительная, добавьте масло жожоба, чтобы улучшить увлажнение. Нанесите смесь на чистую кожу лица, избегая области вокруг глаз. Оставьте маску на 15-20 минут, затем смойте тёплой водой.

Регулярное применение такой маски поможет поддерживать увлажнённость кожи и защитит её от негативных факторов окружающей среды.

Уточнения

Кака́о-порошо́к — высушенный и измельчённый какао-жмых, который остаётся от тёртого какао после выжимки какао-масла, идущего на производство твёрдого шоколада.



Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.



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