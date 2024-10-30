Как сохранить здоровье волос в морозы: секреты эксперта

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зимой волосы нуждаются в особом уходе, поскольку холодные температуры могут вызвать их пересушивание и ломкость. Чтобы сохранить здоровье и красоту локонов, стоит обратить внимание на несколько ключевых аспектов. Эксперт по уходу за волосами Дарья Ходарева рекомендует использовать питательные и увлажняющие маски 1-2 раза в неделю. Эти средства помогут сделать волосы более плотными и защищенными от неблагоприятных погодных условий. Также важно правильно сушить волосы: грубое махровое полотенце лучше заменить на шелковое или микрофибровое, чтобы избежать пушистости и электризации.

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Кроме того, несмываемые уходовые средства с натуральными экстрактами и маслами закрепят достигнутый эффект, защищая волосы от повреждений. Нельзя забывать и о шапке в мороз — она защищает кожу головы и волосяные фолликулы. Важно выбирать головные уборы из натуральных материалов и не носить их слишком плотно. Для улучшения кровообращения и здоровья волос стоит использовать массажеры для кожи головы, что поможет нормализовать работу сальных желез и улучшить внешний вид прически. Забота о волосах зимой — это комплексный подход, который включает питание, защиту и стимуляцию.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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