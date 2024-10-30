Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые рассказали о способности кошек влиять на хозяев
Ветеринар рассказал, как уберечь собаку от догхантеров
Алёна Водонаева рассказала, на кого на самом деле положил глаз рэпер Натан
Электронная торговля под давлением: государственная почтовая компания предлагает ввести изменения по доставке и хранению товаров
Идеи для выразительного декора стен
Кардиолог рассказала, как еда и алкоголь влияют на риск инсульта
Выявлен первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян в Британии
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы
Россия получила первую партию сливочного масла из Турции

Как сохранить здоровье волос в морозы: секреты эксперта

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Зимой волосы нуждаются в особом уходе, поскольку холодные температуры могут вызвать их пересушивание и ломкость. Чтобы сохранить здоровье и красоту локонов, стоит обратить внимание на несколько ключевых аспектов. Эксперт по уходу за волосами Дарья Ходарева рекомендует использовать питательные и увлажняющие маски 1-2 раза в неделю. Эти средства помогут сделать волосы более плотными и защищенными от неблагоприятных погодных условий. Также важно правильно сушить волосы: грубое махровое полотенце лучше заменить на шелковое или микрофибровое, чтобы избежать пушистости и электризации.

Как сохранить здоровье волос в морозы: секреты эксперта
Фото: freepik.com by lookstudio, PDM

Кроме того, несмываемые уходовые средства с натуральными экстрактами и маслами закрепят достигнутый эффект, защищая волосы от повреждений. Нельзя забывать и о шапке в мороз — она защищает кожу головы и волосяные фолликулы. Важно выбирать головные уборы из натуральных материалов и не носить их слишком плотно. Для улучшения кровообращения и здоровья волос стоит использовать массажеры для кожи головы, что поможет нормализовать работу сальных желез и улучшить внешний вид прически. Забота о волосах зимой — это комплексный подход, который включает питание, защиту и стимуляцию.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Еда и рецепты
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года Аудио 
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Еда и рецепты
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила Аудио 
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Еда и рецепты
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом
Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом
Последние материалы
Ученые рассказали о способности кошек влиять на хозяев
Ветеринар рассказал, как уберечь собаку от догхантеров
Алёна Водонаева рассказала, на кого на самом деле положил глаз рэпер Натан
Электронная торговля под давлением: государственная почтовая компания предлагает ввести изменения по доставке и хранению товаров
Идеи для выразительного декора стен
Кардиолог рассказала, как еда и алкоголь влияют на риск инсульта
Выявлен первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян в Британии
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы
Россия получила первую партию сливочного масла из Турции
Кляр: стоит ли готовить блюда в масле или лучше запекать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.