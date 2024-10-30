Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алкоголь после тренировки: что нужно знать о последствиях
Переизбыток витамина С: как избежать проблем с ЖКТ и зубами
Тренер Газзаев: приучайте ребенка к зарядке до того, как он пойдёт в школу
Ущерб на сотни миллионов: автоподставщикам из Москвы грозит до 10 лет тюрьмы
Самойлова показала семейные образы на Хэллоуин: у Джигана психологическая травма
Врач предупредил об опасной для здоровья утренней привычке
Как дожди помогают океану поглощать миллионы тонн углерода каждый год
В Свердловской области врачи спасли женщину с опухолью весом более 8 кг
Четвёртый сбежавший осуждённый в Забайкалье вернулся сам

Встречайте холод: как выбрать идеальную верхнюю одежду

1:12
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением холодов становится актуальным выбор теплой верхней одежды, которая сочетает комфорт и стиль. Стилист Валерия Пухлякова делится советами о том, какие модели стоит рассмотреть для ноября. Пальто остается важным элементом гардероба. Лаконичное двубортное пальто нейтрального оттенка стало классикой, универсально подходящей как для повседневной, так и для более формальной одежды. Вернувшиеся на подиумы бомберы с акцентированными плечами также заслуживают внимания: они отлично подходят для осенних выходов, особенно если выбраны из качественной кожи с утепленной подкладкой.

Встречайте холод: как выбрать идеальную верхнюю одежду
Фото: Freepik by marymarkevich, PDM

Шубы — еще один тренд сезона, придающий образу шика и тепла. Валерия отмечает, что современные искусственные меха практически неотличимы от натуральных, и оба варианта будут актуальны. Также модные показы продемонстрировали интерес к рабочим курткам, которые стильно комбинируются с легкими юбками и высокими каблуками. Такой контрастный стиль продолжает вдохновлять модниц, позволяя создавать интересные образы для разных случаев.

Уточнения

Пальто́ (от фр. paletot) — разновидность мужского и женского верхнего платья для прохладной и холодной погоды. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Новости спорта
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера Аудио 
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём
Еда и рецепты
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём Аудио 
Цвета, которые всегда стоит избегать в интерьере
Дизайн и интерьер
Цвета, которые всегда стоит избегать в интерьере Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Фицо принципиально встал на сторону России, обвинив НАТО поддержке войны на Украине Любовь Степушова Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом
Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом
Последние материалы
Путин поручил проработать вопрос с трудоустройством бойцов СВО с инвалидностью
Врач предупредил об опасности зависимости от капель для носа
Россияне назвали размер желанной новогодней премии
Володин уверен, что СССР развалился из-за предателей в правящей партии
Прощай, стирка на высоких температурах: как ухаживать за спортивной одеждой правильно
В Госдуме предложили запретить проведение богослужений в многоквартирных домах
Гастроэнтеролог назвал кашу, которая помогает женщинам сохранить молодость
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
Вован из Реальных пацанов намерен через суд забрать дочь у экс-супруги
Bloomberg: опрос среди пользователей показал, чья победа на выборах президента США выгодней для финансовых рынков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.