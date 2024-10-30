Встречайте холод: как выбрать идеальную верхнюю одежду

1:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С наступлением холодов становится актуальным выбор теплой верхней одежды, которая сочетает комфорт и стиль. Стилист Валерия Пухлякова делится советами о том, какие модели стоит рассмотреть для ноября. Пальто остается важным элементом гардероба. Лаконичное двубортное пальто нейтрального оттенка стало классикой, универсально подходящей как для повседневной, так и для более формальной одежды. Вернувшиеся на подиумы бомберы с акцентированными плечами также заслуживают внимания: они отлично подходят для осенних выходов, особенно если выбраны из качественной кожи с утепленной подкладкой.

Фото: Freepik by marymarkevich, PDM

Шубы — еще один тренд сезона, придающий образу шика и тепла. Валерия отмечает, что современные искусственные меха практически неотличимы от натуральных, и оба варианта будут актуальны. Также модные показы продемонстрировали интерес к рабочим курткам, которые стильно комбинируются с легкими юбками и высокими каблуками. Такой контрастный стиль продолжает вдохновлять модниц, позволяя создавать интересные образы для разных случаев.

Уточнения

Пальто́ (от фр. paletot) — разновидность мужского и женского верхнего платья для прохладной и холодной погоды.



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