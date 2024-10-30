Зимние секреты: как сохранить волосы здоровыми и красивыми

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Зимой волосы требуют особого ухода из-за снижения кровообращения и воздействия холодного воздуха. Чтобы улучшить состояние волос и кожи головы, важно применять несколько простых процедур. Во-первых, массаж кожи головы стимулирует кровообращение и помогает волосяным фолликулам получать больше питательных веществ. Этот массаж можно выполнять с помощью специальных массажных щёток, уделяя этому процессу всего 7-10 минут в день. Во-вторых, пилинг кожи головы, необходимый 1-2 раза в месяц, помогает избавиться от излишков себума, особенно в условиях ношения головных уборов.

Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, PDM

Также зимой увеличивается электризация волос, с чем могут помочь специальные спреи-антистатики, наносимые на сухие волосы. Не забывайте и о термозащите, которая защищает локоны от горячих инструментов и низких температур. Важно использовать средства, которые не ощущаются на волосах, но эффективно защищают их. Наконец, увлажняющие маски, применяемые каждые 4-5 мытья, помогут восстановить влагу, которая теряется в сухом воздухе отопительных сезонов. После применения маски обязательно используйте кондиционер, чтобы сохранить влагу внутри волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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