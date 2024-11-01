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По этикету: ситуации и места, когда использование духов неуместно

1:20
Моя семья » Красота и стиль

Ароматы играют важную роль в нашей жизни, делая её ярче и дополняя образ. Однако существуют ситуации, когда использование духов может быть неуместным и оставить негативное впечатление.

По этикету: ситуации и места, когда использование духов неуместно
Фото: unsplash.com by Стивен Томпсон, CC0
  • Спортзал: физические нагрузки усиливают восприятие запахов, поэтому духи могут помешать занятиям. Кроме того, пот и парфюм образуют неприятный дуэт.
  • Самолёт: замкнутое пространство способствует быстрому распространению запахов, что может вызвать дискомфорт у окружающих.
  • Посещение врача: близкий контакт может вызвать неприятные ощущения у пациента и врача, а также спровоцировать аллергические реакции.
  • Театр, кино, ресторан, офис: умеренное использование духов (одного-двух "пшиков") поможет избежать неприятных ситуаций и не мешать окружающим.
  • Библиотека, коворкинг: работа в таких местах требует сосредоточенности, и ароматы могут отвлекать от процесса.
  • Траурные мероприятия: духи могут ассоциироваться с радостью и праздником, что неуместно на траурных церемониях.
  • Школы и детские сады: дети и подростки особенно чувствительны к запахам, и использование духов может вызвать аллергические реакции.

Уточнения

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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