По этикету: ситуации и места, когда использование духов неуместно

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Ароматы играют важную роль в нашей жизни, делая её ярче и дополняя образ. Однако существуют ситуации, когда использование духов может быть неуместным и оставить негативное впечатление.

Фото: unsplash.com by Стивен Томпсон, CC0

Спортзал : физические нагрузки усиливают восприятие запахов, поэтому духи могут помешать занятиям. Кроме того, пот и парфюм образуют неприятный дуэт.

: физические нагрузки усиливают восприятие запахов, поэтому духи могут помешать занятиям. Кроме того, пот и парфюм образуют неприятный дуэт. Самолёт : замкнутое пространство способствует быстрому распространению запахов, что может вызвать дискомфорт у окружающих.

: замкнутое пространство способствует быстрому распространению запахов, что может вызвать дискомфорт у окружающих. Посещение врача : близкий контакт может вызвать неприятные ощущения у пациента и врача, а также спровоцировать аллергические реакции.

: близкий контакт может вызвать неприятные ощущения у пациента и врача, а также спровоцировать аллергические реакции. Театр, кино, ресторан, офис : умеренное использование духов (одного-двух "пшиков") поможет избежать неприятных ситуаций и не мешать окружающим.

: умеренное использование духов (одного-двух "пшиков") поможет избежать неприятных ситуаций и не мешать окружающим. Библиотека, коворкинг : работа в таких местах требует сосредоточенности, и ароматы могут отвлекать от процесса.

: работа в таких местах требует сосредоточенности, и ароматы могут отвлекать от процесса. Траурные мероприятия : духи могут ассоциироваться с радостью и праздником, что неуместно на траурных церемониях.

: духи могут ассоциироваться с радостью и праздником, что неуместно на траурных церемониях. Школы и детские сады: дети и подростки особенно чувствительны к запахам, и использование духов может вызвать аллергические реакции.

Уточнения

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.



Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



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