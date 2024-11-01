По этикету: ситуации и места, когда использование духов неуместно

Ароматы играют важную роль в нашей жизни, делая её ярче и дополняя образ. Однако существуют ситуации, когда использование духов может быть неуместным и оставить негативное впечатление.
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Спортзал: физические нагрузки усиливают восприятие запахов, поэтому духи могут помешать занятиям. Кроме того, пот и парфюм образуют неприятный дуэт.
Самолёт: замкнутое пространство способствует быстрому распространению запахов, что может вызвать дискомфорт у окружающих.
Посещение врача: близкий контакт может вызвать неприятные ощущения у пациента и врача, а также спровоцировать аллергические реакции.
Театр, кино, ресторан, офис: умеренное использование духов (одного-двух "пшиков") поможет избежать неприятных ситуаций и не мешать окружающим.
Библиотека, коворкинг: работа в таких местах требует сосредоточенности, и ароматы могут отвлекать от процесса.
Траурные мероприятия: духи могут ассоциироваться с радостью и праздником, что неуместно на траурных церемониях.
Школы и детские сады: дети и подростки особенно чувствительны к запахам, и использование духов может вызвать аллергические реакции.
Уточнения
Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.
Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.