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Как избавиться от перхоти в домашних условиях: проверенные средства

3:30
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Перхоть — это распространенная проблема, которая может вызывать зуд, раздражение и неуверенность. Хотя существуют эффективные аптечные средства, многие люди предпочитают бороться с перхотью естественным путем.

Как избавиться от перхоти в домашних условиях: проверенные средства
Фото: freepik.com by master1305 на Freepik, PDM

Причины появления перхоти:

  • Сухой скальп. Недостаток влаги приводит к появлению сухих, отслаивающихся чешуек.
  • Сальные железы. Избыточное производство кожного сала может привести к скоплению чешуек.
  • Грибок Malassezia globosa. Этот грибок, естественно обитающий на коже головы, может вызывать воспаление и шелушение.
  • Псориаз. Хроническое аутоиммунное заболевание, вызывающее чешуйчатые пятна на коже головы.
  • Стригущий лишай. Грибковое заболевание, которое может вызывать покраснение, шелушение и зуд.

Домашние средства от перхоти:

  1. Масло чайного дерева. Обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, эффективно борется с грибком Malassezia globosa. Разведите несколько капель масла в воде или шампуне и используйте как обычный шампунь.
  2. Сода. Имеет антибактериальное и отшелушивающее свойство. Смешайте соду с водой до образования пасты, нанесите на кожу головы, оставьте на 5-10 минут, затем смойте.
  3. Алоэ вера. Обладает успокаивающими и увлажняющими свойствами, помогает снять зуд и воспаление. Нанесите гель алоэ вера на кожу головы, оставьте на 15-20 минут, затем смойте.
  4. Кокосовое масло. Имеет противогрибковое и увлажняющее свойство, помогает смягчить кожу головы. Нанесите кокосовое масло на кожу головы, оставьте на 1-2 часа, затем смойте.
  5. Масло жожоба. Обладает увлажняющими и антибактериальными свойствами, подходит для всех типов кожи головы. Нанесите масло жожоба на кожу головы, оставьте на 30 минут, затем смойте.

Дополнительные рекомендации:

  • Регулярное мытье головы. Мойте голову 2-3 раза в неделю мягким шампунем.
  • Правильное питание. Употребляйте в пищу продукты, богатые цинком, биотином и жирными кислотами Омега-3.
  • Снижение стресса. Стресс может усугубить перхоть.
  • Избегание чрезмерного использования средств для укладки волос. Химические вещества могут раздражать кожу головы.
  • Использование мягкой расчески. Избегайте использования щетки, которая может царапать кожу головы.

Обратитесь к врачу, если:

  1. Перхоть не проходит после применения домашних средств.
  2. Симптомы усугубляются.
  3. Появляются другие симптомы, такие как покраснение, кровотечение или сильный зуд.

Важно помнить, что:

— Домашние средства могут не подойти всем.
— Некоторые средства могут вызвать аллергическую реакцию.
— Перед применением любого средства, необходимо проверить его на небольшом участке кожи.
— При возникновении сомнений, проконсультируйтесь с врачом или дерматологом.

Следуя этим советам, вы можете эффективно бороться с перхотью в домашних условиях и получить здоровую, сияющую кожу головы.

Уточнения

Пе́рхоть (медицинское название: лат. pityriasis — отруби) — синдром, характеризуемый высокой скоростью чешуйчатого отслоения частиц кожи на протяжении сравнительно долгого времени. 

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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