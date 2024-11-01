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Сам себе парфюмер: что такое лееринг и как применять этот метод на практике

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Лееринг (или лайеринг) ароматов — это уникальная парфюмерная техника, позволяющая создать идеальное сочетание запахов, используя несколько ароматов одновременно. Основная идея этой техники заключается в гармоничном взаимодействии разных ароматов, которые дополняют и обогащают друг друга, создавая неповторимый и индивидуальный аромат.

Сам себе парфюмер: что такое лееринг и как применять этот метод на практике
Фото: commons.wikimedia.org by Warburg, CC BY-SA 3.0

Для начала практики лееринга выберите два или более аромата, которые хорошо сочетаются между собой. Важно помнить, что не все композиции могут гармонично сочетаться, поэтому экспериментирование является существенным элементом этого метода.

Куда наносить духи

Духи обычно наносятся на точки пульса, такие как запястья, шея и за ушами. Это места, где кожа теплее и аккорды ароматов могут лучше и полнее зазвучать. Однако при лееринге можно нарушить установленные правила и, например, нанести один из ароматов на волосы или одежду.

Как наносить духи

Существует два основных способа нанесения духов при лееринге:

  1. Первый способ заключается в нанесении первого парфюма на одну из точек пульсации. Подождите несколько минут, чтобы аромат успел раскрыться, а затем нанесите второй аромат на другую точку пульсации.
  2. Второй способ ещё проще: просто наносите ароматы на одну и ту же зону друг за другом, и пусть оно идёт, как идёт!

Экспериментируйте с количеством распылений: 1+1, 1+2, 2+1… Больше трёх "пшиков" делать нежелательно, так как вы рискуете вызвать головную боль у окружающих.

При лееринге важно помнить, что каждая композиция имеет свои химические особенности, поэтому должна оставаться отдельной и наноситься на тело индивидуально. Не смешивайте ароматы в одной ёмкости, чтобы избежать нежелательных химических реакций.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

Арома́т (от греч. άρωματός — душистое вещество) — приятный запах.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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