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Киви для ухода за кожей: как сделать эффективный пилинг дома?

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Киви — это не только вкусный фрукт, но и настоящий кладезь витаминов и антиоксидантов. Он отлично подходит для ухода за кожей, а пилинг с его использованием поможет обновить и освежить лицо. В этой статье мы рассмотрим, как сделать домашний пилинг лица с киви, чтобы ваша кожа стала сияющей и ухоженной.

Почему киви?

Киви богат витамином C, который способствует выработке коллагена и улучшает цвет лица. Кроме того, содержащиеся в нем фруктовые кислоты помогают отшелушивать мертвые клетки кожи, делая её более гладкой и мягкой. Это идеальный выбор для тех, кто ищет натуральные средства ухода.

Рецепт пилинга с киви

Необходимые ингредиенты

  • 1 спелый киви
  • 1 столовая ложка меда
  • 1 столовая ложка овсяных хлопьев

Способ приготовление

  • Очистите киви и нарежьте его на мелкие кусочки.
  • В блендере смешайте кусочки киви с мёдом и овсяными хлопьями до получения однородной массы.
  • Если у вас сухая кожа, можно добавить немного оливкового масла для дополнительного увлажнения.

Применение

Нанесите полученную массу на очищенное лицо, избегая области вокруг глаз. Мягкими круговыми движениями массируйте кожу в течение 5-10 минут. Оставьте пилинг на лице еще на 5-10 минут для лучшего впитывания полезных веществ. Смойте тёплой водой и завершите уход за кожей привычным увлажняющим кремом.

Домашний пилинг лица с киви — это простой и эффективный способ обновить кожу и придать ей здоровый вид. Регулярное использование этого рецепта поможет вам поддерживать свежесть и сияние лица.

Уточнения

Ки́ви название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская или Актинидия деликатесная. 

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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