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Три причины, почему не стоит трогать лицо в течение дня

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Прикасаться к лицу в течение дня — привычка, которую многие из нас не осознают. Тем не менее, это может иметь негативные последствия для здоровья кожи и общего состояния. Давайте разберёмся, почему стоит избегать этой привычки.

Три причины, почему не стоит трогать лицо в течение дня
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Передача бактерий

Одной из основных причин, по которой не стоит касаться лица, является риск передачи бактерий. На руках скапливаются микроорганизмы, которые могут вызывать воспаление, акне и высыпания. Каждое прикосновение к лицу может стать причиной попадания грязи и бактерий на кожу, что негативно сказывается на её состоянии.

Увеличение жирности кожи

Частое прикосновение к лицу может также способствовать увеличению жирности кожи. При касании мы передаём натуральные масла с рук, что может привести к закупорке пор. Это, в свою очередь, может вызвать появление чёрных точек и угрей, усугубляя состояние кожи.

Повреждение кожи

Ещё одной причиной для отказа от прикосновений к лицу является возможность механического повреждения кожи. Неправильные движения или нажатия могут вызвать раздражение, покраснение и даже травмы. Кожа на лице очень чувствительная, и любое ненужное воздействие может повредить её защитный барьер.

Устранение привычки

Для того чтобы уменьшить прикосновения к лицу, можно попробовать несколько стратегий. Например, старайтесь контролировать свои движения, занимая руки чем-то другим, например, игрушкой-антистрессом. Также стоит уделить внимание уходу за кожей: регулярное очищение и увлажнение помогут минимизировать проблемы, связанные с прикосновениями.

Отказ от привычки прикасаться к лицу поможет сохранить здоровье кожи и улучшить её внешний вид.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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