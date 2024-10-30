Три причины, почему не стоит трогать лицо в течение дня

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Прикасаться к лицу в течение дня — привычка, которую многие из нас не осознают. Тем не менее, это может иметь негативные последствия для здоровья кожи и общего состояния. Давайте разберёмся, почему стоит избегать этой привычки.

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Передача бактерий

Одной из основных причин, по которой не стоит касаться лица, является риск передачи бактерий. На руках скапливаются микроорганизмы, которые могут вызывать воспаление, акне и высыпания. Каждое прикосновение к лицу может стать причиной попадания грязи и бактерий на кожу, что негативно сказывается на её состоянии.

Увеличение жирности кожи

Частое прикосновение к лицу может также способствовать увеличению жирности кожи. При касании мы передаём натуральные масла с рук, что может привести к закупорке пор. Это, в свою очередь, может вызвать появление чёрных точек и угрей, усугубляя состояние кожи.

Повреждение кожи

Ещё одной причиной для отказа от прикосновений к лицу является возможность механического повреждения кожи. Неправильные движения или нажатия могут вызвать раздражение, покраснение и даже травмы. Кожа на лице очень чувствительная, и любое ненужное воздействие может повредить её защитный барьер.

Устранение привычки

Для того чтобы уменьшить прикосновения к лицу, можно попробовать несколько стратегий. Например, старайтесь контролировать свои движения, занимая руки чем-то другим, например, игрушкой-антистрессом. Также стоит уделить внимание уходу за кожей: регулярное очищение и увлажнение помогут минимизировать проблемы, связанные с прикосновениями.

Отказ от привычки прикасаться к лицу поможет сохранить здоровье кожи и улучшить её внешний вид.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.



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