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Зимние волосы: как избежать эффекта одуванчика

1:09
Моя семья » Красота и стиль

Зимой многие сталкиваются с проблемой пушащихся волос, что особенно актуально в условиях холодного и сухого воздуха. Причины этого явления разнообразны: от недостатка увлажнения и витаминов до влияния стресса и неправильно подобранных средств ухода. Пушащиеся пряди могут возникнуть из-за того, что волосы теряют влагу, становятся менее упругими и выглядят неопрятно.

Зимние волосы: как избежать эффекта одуванчика
Фото: flickr.com by Katie Brady, CC BY-SA 2.0

Статическое электричество, вызванное ношением головных уборов, и сухость воздуха от отопления усугубляют ситуацию. Чтобы восстановить здоровье волос, стоит обратить внимание на правильное питание и использование увлажнителей воздуха. Важно выбирать косметические средства, подходящие именно вашему типу волос, такие как бессульфатные шампуни и масла, которые помогают запечатать влагу.

Для борьбы с пушащимися прядями рекомендуется применять питательные маски, а также специальные флюиды для кончиков волос после укладки. Не забывайте про термозащиту при сушке, чтобы минимизировать повреждения и сохранить структуру локонов.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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