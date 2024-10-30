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Маска с кокосовым маслом и мёдом: быстрое восстановление повреждённых волос

1:18
Моя семья » Красота и стиль

Эта маска для волос с кокосовым маслом хорошо известна своими восстанавливающими свойствами. Если у вас чрезмерно поврежденные волосы, то вы определенно можете попробовать эту маску для волос. Кокосовое масло богато жирными кислотами и необходимыми витаминами и минералами, которые проникают глубоко в корни, тем самым предотвращая ломкость.

Маска с кокосовым маслом и мёдом: быстрое восстановление повреждённых волос
Фото: freepik.com by master1305 на Freepik, PDM

Оно также обеспечивает и удерживает влагу, что делает волосы гладкими и блестящими. Мед обладает антибактериальными свойствами, а также действует как естественное смягчающее и увлажняющее средство, которое возвращает ваши волосы к жизни.

Что вам понадобится

  1. Одна столовая ложка меда.
  2. Одна столовая ложка кокосового масла холодного отжима.
  3. Чистая миска.

Приготовление

  1. Смешайте все ингредиенты в миске и нагрейте ее методом водяной бани.
  2. Хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная смесь.
  3. Нанесите маску на волосы от корней до кончиков.
  4. Накройте голову шапочкой для душа и оставьте на 15 минут.
  5. Смойте маску мягким шампунем и используйте кондиционер.
  6. Делайте это два раза в неделю для достижения наилучших результатов.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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