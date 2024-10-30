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Зимний уход за волосами: советы эксперта

1:26
Моя семья » Красота и стиль

Зимой волосы нуждаются в особом уходе, чтобы противостоять холоду и сухости. Мы поговорили с экспертом по уходу за волосами Дарьей Ходаревой, которая рассказала о ключевых советах для поддержания их здоровья в холодное время года. Первое, на что стоит обратить внимание, — это использование питательных и увлажняющих масок для волос 1-2 раза в неделю. Такие процедуры помогут укрепить локоны и сделать их менее чувствительными к резким изменениям температуры.

Зимний уход за волосами: советы эксперта
Фото: freepik.com by master1305 на Freepik, PDM

Далее, важно правильно сушить волосы: вместо грубого махрового полотенца лучше использовать шелковое или микрофибровое, которое не повредит кутикулу и снизит электризацию. Чтобы зафиксировать достигнутый эффект, стоит применять несмываемые средства с натуральными маслами, которые не только сохранят влагу, но и защитят волосы от повреждений. Не стоит забывать о теплой шапке, ведь мороз может вызвать выпадение волос и ухудшение их состояния. Важно, чтобы шапка была из натуральных материалов и не плотно прилегала к голове.

Кроме того, массаж кожи головы улучшает кровообращение и нормализует работу сальных желез, что способствует здоровью волос. В результате простых, но эффективных мер можно значительно улучшить состояние волос в зимний период и сохранить их красоту.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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