Зимний уход за волосами: советы эксперта

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зимой волосы нуждаются в особом уходе, чтобы противостоять холоду и сухости. Мы поговорили с экспертом по уходу за волосами Дарьей Ходаревой, которая рассказала о ключевых советах для поддержания их здоровья в холодное время года. Первое, на что стоит обратить внимание, — это использование питательных и увлажняющих масок для волос 1-2 раза в неделю. Такие процедуры помогут укрепить локоны и сделать их менее чувствительными к резким изменениям температуры.

Фото: freepik.com by master1305 на Freepik, PDM

Далее, важно правильно сушить волосы: вместо грубого махрового полотенца лучше использовать шелковое или микрофибровое, которое не повредит кутикулу и снизит электризацию. Чтобы зафиксировать достигнутый эффект, стоит применять несмываемые средства с натуральными маслами, которые не только сохранят влагу, но и защитят волосы от повреждений. Не стоит забывать о теплой шапке, ведь мороз может вызвать выпадение волос и ухудшение их состояния. Важно, чтобы шапка была из натуральных материалов и не плотно прилегала к голове.

Кроме того, массаж кожи головы улучшает кровообращение и нормализует работу сальных желез, что способствует здоровью волос. В результате простых, но эффективных мер можно значительно улучшить состояние волос в зимний период и сохранить их красоту.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.