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Чистый маникюр: пять стильных идей для светлого нейл-арта осенью

1:45
Моя семья » Красота и стиль

Осень — не время отказываться от светлых оттенков лака, если вам хочется нежности и пастельных тонов. Вот пять вариантов осеннего маникюра в светлых тонах, которые вы можете попробовать.

Чистый маникюр: пять стильных идей для светлого нейл-арта осенью
Фото: flickr.com by Orin Zebest, CC BY 2.0

Светлые лаки всегда элегантны и универсальны. Они подходят к любому наряду, будь то строгий деловой костюм или вечернее платье. Пастельный маникюр подчёркивает ухоженность рук и придаёт образу лёгкости и свежести. Он подходит всем женщинам, независимо от цвета кожи и волос.

  1. Белые линии. Элегантный и минималистичный маникюр, который легко сделать самостоятельно. Нанесите прозрачную или нюдовую базу на ногти и дайте ей высохнуть. Затем хаотично украсьте ногти горизонтальными линиями, напоминающими окрас зебры.
  2. Сладкая ваниль. Смешайте сливочно-ванильную базу со сверкающим хромовым покрытием, и на ваших ногтях появится красивый и нежный маникюр. Такой тон хорошо смотрится на ногтях любой длины.
  3. Офисная сирена. Модный дизайн, напоминающий классический френч, но с перламутровым кончиком. Этот маникюр впишется в любой дресс-код и подойдёт для коротких ногтей.
  4. Гармония и покой. Необычный двойной френч, украшенный светло-лавандовым акцентом. Этот вариант идеально подходит для коротких ногтей и сочетается с игривым или спортивным образом.
  5.  Нежный бархат. Деликатное сияние бархата, которое сделает ваш маникюр роскошным и минималистичным. Такой маникюр идеален для выхода в свет и на каждый день.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). 

Нейл-арт (от англ. nail — «ноготь» и art — «искусство») — способ украшения (роспись) ногтей рук и ног.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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