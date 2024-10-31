Чистый маникюр: пять стильных идей для светлого нейл-арта осенью

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Осень — не время отказываться от светлых оттенков лака, если вам хочется нежности и пастельных тонов. Вот пять вариантов осеннего маникюра в светлых тонах, которые вы можете попробовать.

Фото: flickr.com by Orin Zebest, CC BY 2.0

Светлые лаки всегда элегантны и универсальны. Они подходят к любому наряду, будь то строгий деловой костюм или вечернее платье. Пастельный маникюр подчёркивает ухоженность рук и придаёт образу лёгкости и свежести. Он подходит всем женщинам, независимо от цвета кожи и волос.

Белые линии. Элегантный и минималистичный маникюр, который легко сделать самостоятельно. Нанесите прозрачную или нюдовую базу на ногти и дайте ей высохнуть. Затем хаотично украсьте ногти горизонтальными линиями, напоминающими окрас зебры. Сладкая ваниль. Смешайте сливочно-ванильную базу со сверкающим хромовым покрытием, и на ваших ногтях появится красивый и нежный маникюр. Такой тон хорошо смотрится на ногтях любой длины. Офисная сирена. Модный дизайн, напоминающий классический френч, но с перламутровым кончиком. Этот маникюр впишется в любой дресс-код и подойдёт для коротких ногтей. Гармония и покой. Необычный двойной френч, украшенный светло-лавандовым акцентом. Этот вариант идеально подходит для коротких ногтей и сочетается с игривым или спортивным образом. Нежный бархат. Деликатное сияние бархата, которое сделает ваш маникюр роскошным и минималистичным. Такой маникюр идеален для выхода в свет и на каждый день.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



Нейл-арт (от англ. nail — «ноготь» и art — «искусство») — способ украшения (роспись) ногтей рук и ног.



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