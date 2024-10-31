Чистый маникюр: пять стильных идей для светлого нейл-арта осенью

Осень — не время отказываться от светлых оттенков лака, если вам хочется нежности и пастельных тонов. Вот пять вариантов осеннего маникюра в светлых тонах, которые вы можете попробовать.
Светлые лаки всегда элегантны и универсальны. Они подходят к любому наряду, будь то строгий деловой костюм или вечернее платье. Пастельный маникюр подчёркивает ухоженность рук и придаёт образу лёгкости и свежести. Он подходит всем женщинам, независимо от цвета кожи и волос.
Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).
Нейл-арт (от англ. nail — «ноготь» и art — «искусство») — способ украшения (роспись) ногтей рук и ног.
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