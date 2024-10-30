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Почему ногти становятся ломкими и расслаиваются у женщин старше 40 лет: дело в возрасте?

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Здоровье и красота ногтей — важный аспект ухода за собой для многих женщин. Однако с возрастом некоторые из них могут столкнуться с проблемой ломкости и хрупкости ногтей. Почему так происходит и что с этим делать?

Почему ногти становятся ломкими и расслаиваются у женщин старше 40 лет: дело в возрасте?
Фото: Own work by Bvasilev1, CC BY 4.0

Магистр химии Калифорнийского университета и эксперт с более чем 30-летним опытом работы в сфере красоты Дуг Шун предлагает свое видение этой проблемы.

По его словам, которые приводит Voice.ru, чем дольше мастер маникюра практикует свою профессию, тем сложнее ему становится выявлять причины проблем, с которыми сталкиваются его клиентки. Это связано с тем, что мастер начинает сомневаться в своих собственных методах работы.

Опыт часто приводит к работе по шаблону — мастер действует одинаково со всеми женщинами, вместо того чтобы индивидуально подходить к каждой клиентке, объяснил Дуг.

Шун также связывает проблему ломкости ногтей у женщин старшего возраста не с прожитыми годами, а с тем, как снимается гель-лак и накладные ногти. Дело в том, что многие мастера используют фрезу для удаления гель-лака, что приводит к удалению верхнего слоя ногтевой пластины. Однако у женщин старшего возраста ногти растут медленнее, поэтому один и тот же участок ногтя подвергается подпиливанию чаще, что истончает пластину. Это, в свою очередь, вызывает ломкость, хрупкость и расслоение ногтей.

В связи с этим эксперт призвал как можно меньше подпиливать ногти и делать их полировку.

"Будьте бережны и не допускайте их истончения — это поможет решить многие проблемы, независимо от возраста клиентки. Если бы мастера маникюра не делали чрезмерное снятие старого покрытия, у их клиенток были бы более крепкие и здоровые ногти, а покрытия держались бы более длительное время, — посоветовал Дуг.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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