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Уход за стопами в осенне-зимний период: правильно обуваем и грамотно ухаживаем

1:15
Моя семья » Красота и стиль

В осенне-зимний период, когда мы носим тёплую обувь, наши стопы подвергаются различным проблемам, таким как грибок, мозоли и сухость кожи. Вот несколько советов по уходу за стопами в этот период:

Уход за стопами в осенне-зимний период: правильно обуваем и грамотно ухаживаем
Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM
  • Выбирайте правильную обувь: обувь должна быть удобной, из натуральных материалов, обеспечивающей хорошую вентиляцию.
  • Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха внутри обуви: используйте антибактериальные стельки или средства для обработки обуви.
  • Регулярно проветривайте и сушите обувь.
  • Смягчите нагрузку на стопу: выбирайте обувь с мягкими стельками и специальными подушечками либо вкладышами.
  • Ухаживайте за ногами: регулярно мойте ноги, сушите их и меняйте носки.
  • Обрезайте и обрабатывайте ногти: это поможет избежать развития грибка и инфекций.
  • Используйте специальную косметику для ухода за стопами: выбирайте питательные кремы, масла, пилки и скрабы, предназначенные для осенне-зимнего периода.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете защитить свои стопы от негативных последствий ношения тёплой обуви и сохранить их здоровье и красоту.

Уточнения

Стопа́ (лат. pes) — дистальный (дальний) отдел конечности стопоходящих четвероногих, представляет собой свод, который непосредственно соприкасается с поверхностью земли и служит опорой при стоянии и передвижении.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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