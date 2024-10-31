SPF — не миф, а реальный инструмент защиты от солнца

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Солнечный свет, несомненно, приятен. Но за красивым загаром скрывается опасность: ультрафиолетовые (УФ) лучи, способные повредить кожу. SPF (Sun Protection Factor — фактор защиты от солнца) призван защитить нас от этих вредных лучей. Но насколько он эффективен?

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Миф 1: Высокий SPF дает полную защиту

Реальность: Ни один солнцезащитный крем не обеспечивает 100% защиты. Даже SPF 50 блокирует только 98% УФB лучей (средневолновые УФ-лучи). Высокий SPF продлевает время, которое вы можете находиться на солнце, прежде чем получить ожог.

Миф 2: SPF не нужен в пасмурную погоду

Реальность: 80% УФ-лучей проходят через облака. Даже в пасмурную погоду важно использовать солнцезащитный крем.

Миф 3: Один раз нанесенный крем — это на весь день

Реальность: Солнцезащитный крем необходимо обновлять каждые 2 часа, особенно после купания или пота.

Миф 4: SPF — это только для светлой кожи

Реальность: Любой тип кожи нуждается в защите от солнца, так как УФ-лучи вредны для всех. Темнокожим людям нужно помнить, что меланин, придающий коже пигментацию, защищает только от части УФ-лучей.

Дополнительные советы:

SPF — это важный инструмент для защиты кожи от солнца.

Выбирайте крем с SPF 30 или выше.

Наносите крем за 20 минут до выхода на солнце.

Обновляйте крем каждые 2 часа.

Не забывайте о том, что SPF не может защитить вас от всех негативных последствий солнечных лучей.

SPF — это не миф, а реальный инструмент, который может помочь защитить кожу от вредного воздействия солнца. Используйте солнцезащитный крем с умом.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

