Солнечный свет, несомненно, приятен. Но за красивым загаром скрывается опасность: ультрафиолетовые (УФ) лучи, способные повредить кожу. SPF (Sun Protection Factor — фактор защиты от солнца) призван защитить нас от этих вредных лучей. Но насколько он эффективен?
Реальность: Ни один солнцезащитный крем не обеспечивает 100% защиты. Даже SPF 50 блокирует только 98% УФB лучей (средневолновые УФ-лучи). Высокий SPF продлевает время, которое вы можете находиться на солнце, прежде чем получить ожог.
Реальность: 80% УФ-лучей проходят через облака. Даже в пасмурную погоду важно использовать солнцезащитный крем.
Реальность: Солнцезащитный крем необходимо обновлять каждые 2 часа, особенно после купания или пота.
Реальность: Любой тип кожи нуждается в защите от солнца, так как УФ-лучи вредны для всех. Темнокожим людям нужно помнить, что меланин, придающий коже пигментацию, защищает только от части УФ-лучей.
SPF — это не миф, а реальный инструмент, который может помочь защитить кожу от вредного воздействия солнца. Используйте солнцезащитный крем с умом.
Солнцезащитный крем — специализированный продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.
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