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Мужчинам тоже нужен уход: несколько шагов к идеальному внешнему виду

2:24
Моя семья » Красота и стиль

Современный мужчина заботится о своем внешнем виде не меньше, чем женщина. Однако многие считают, что уход за собой — это только женская прерогатива. На самом деле регулярный уход за кожей и телом — это инвестиция в здоровье, молодость и уверенность в себе.

Мужчинам тоже нужен уход: несколько шагов к идеальному внешнему виду
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Основные этапы ежедневного ухода

1. Очищение

Утро. Удалите остатки ночного крема и загрязнения специальным очищающим гелем или пенкой.

Вечер. Тщательно удалите грязь, пот и кожный жир с помощью очищающего средства.

2. Тонизирование

Применение тоника — важный шаг, особенно для жирной кожи. Тоник сужает поры, восстанавливает pH-баланс кожи и подготавливает её к дальнейшему уходу.

3. Увлажнение

Выбор увлажняющего крема зависит от типа кожи. Для жирной кожи подойдет легкий крем с матирующим эффектом, для сухой — питательный крем с увлажняющими компонентами.

4. Защита от солнца

Применение солнцезащитного крема с SPF 30 и выше — необходимый элемент ежедневного ухода. Ультрафиолетовые лучи вызывают преждевременное старение кожи, появление пигментных пятен и повышают риск развития рака кожи.

Дополнительные этапы ухода

  • Скрабирование: 1-2 раза в неделю используйте скраб, чтобы избавиться от отмерших клеток и очистить поры.
  • Маски: 1-2 раза в неделю применяйте маску, подходящую для вашего типа кожи.
  • Бритьё: используйте качественный бритвенный гель или пену, а также острый бритвенный станок. После бритья наносите лосьон после бритья, который успокаивает кожу и предотвращает раздражение.

Выбирайте косметические средства, предназначенные специально для мужчин. Они часто имеют более плотную консистенцию и содержат компоненты, учитывающие особенности мужской кожи. А также проконсультируйтесь с дерматологом, чтобы определить тип вашей кожи и выбрать подходящие средства по уходу.

Внедрение в ежедневную рутину простых действий поможет вам сохранить молодость, красоту и уверенность в себе на долгие годы.

Уточнения

Поры — у человека отверстия выводных протоков потовых желёз на поверхности кожи.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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