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Стресс — враг красоты: как защитить свою кожу

2:56
Моя семья » Красота и стиль

Стресс — это неотъемлемая часть нашей жизни. Он может проявляться по-разному: от лёгкого беспокойства до серьёзных эмоциональных потрясений. Но мало кто знает, что стресс оказывает прямое влияние на наше здоровье, в том числе на состояние кожи.

Стресс — враг красоты: как защитить свою кожу
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как стресс влияет на кожу?

Под воздействием стресса организм вырабатывает гормон кортизол, который, в свою очередь, может привести к:

  • Увеличению выработки кожного сала. Это приводит к появлению угревой сыпи, акне и чёрных точек.
  • Повышению чувствительности кожи. Кожа становится более восприимчивой к раздражителям, что может вызвать покраснение, зуд и шелушение.
  • Ухудшению заживления ран. Стресс замедляет процесс заживления, делая кожу более подверженной инфекциям.
  • Появление морщин. Кортизол разлагает коллаген и эластин, что делает кожу менее эластичной и более склонной к появлению морщин.
  • Появление тёмных кругов под глазами. Стресс может нарушать кровообращение в этой области, что приводит к появлению тёмных кругов.

Снизить воздействие стресса на кожу можно следующими способами:

1. Управление стрессом

— Практикуйте техники релаксации, такие как медитация, йога, глубокое дыхание.
— Займитесь любимым хобби.
— Высыпайтесь, старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки.
— Избегайте употребления кофеина и алкоголя.

2. Правильный уход за кожей

— Используйте мягкие очищающие средства.
— Регулярно увлажняйте кожу.
— Ограничьте использование декоративной косметики.
— Избегайте воздействия солнечных лучей.
— Не трогайте лицо грязными руками.

3. Здоровое питание

— Употребляйте достаточное количество витаминов и минералов.
— Ограничьте потребление жирной, сладкой и мучной пищи.
— Пейте много воды.

Восстановление здоровья кожи

Если стресс уже повлиял на состояние вашей кожи, вам помогут следующие средства:

  • Косметические средства. Используйте средства с успокаивающими и увлажняющими свойствами, например, с алоэ вера, ромашкой, гиалуроновой кислотой.
  • Профессиональный уход. Обратитесь к косметологу, чтобы получить индивидуальные рекомендации по уходу за кожей.
  • Лазерная терапия. В некоторых случаях, для устранения последствий стресса, может потребоваться лазерная терапия, например, для удаления пигментных пятен.

Стресс — это неотъемлемая часть нашей жизни, но его влияние на кожу можно минимизировать. Не забывайте о здоровом образе жизни, правильном уходе за кожей и эффективных способах управления стрессом.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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