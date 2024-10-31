Стресс — это неотъемлемая часть нашей жизни. Он может проявляться по-разному: от лёгкого беспокойства до серьёзных эмоциональных потрясений. Но мало кто знает, что стресс оказывает прямое влияние на наше здоровье, в том числе на состояние кожи.
Под воздействием стресса организм вырабатывает гормон кортизол, который, в свою очередь, может привести к:
— Практикуйте техники релаксации, такие как медитация, йога, глубокое дыхание.
— Займитесь любимым хобби.
— Высыпайтесь, старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки.
— Избегайте употребления кофеина и алкоголя.
— Используйте мягкие очищающие средства.
— Регулярно увлажняйте кожу.
— Ограничьте использование декоративной косметики.
— Избегайте воздействия солнечных лучей.
— Не трогайте лицо грязными руками.
— Употребляйте достаточное количество витаминов и минералов.
— Ограничьте потребление жирной, сладкой и мучной пищи.
— Пейте много воды.
Если стресс уже повлиял на состояние вашей кожи, вам помогут следующие средства:
Стресс — это неотъемлемая часть нашей жизни, но его влияние на кожу можно минимизировать. Не забывайте о здоровом образе жизни, правильном уходе за кожей и эффективных способах управления стрессом.
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