Пептиды: маленькие молекулы, большие перемены в уходе за кожей

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пептиды стали одним из самых обсуждаемых ингредиентов в мире косметики, привлекая внимание как зрелых женщин, так и молодых девушек, интересующихся уходом за кожей. Эти короткие цепочки аминокислот выступают строительными блоками белков кожи, таких как коллаген и эластин, и помогают поддерживать её текстуру, упругость и здоровье. С возрастом уровень пептидов в организме уменьшается, что делает их добавление в бьюти-рутину особенно актуальным.

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Косметологи отмечают, что пептиды безопасны и эффективны: они взаимодействуют с клетками кожи, замедляют старение, контролируют пигментацию и повышают упругость. Их небольшие размеры позволяют им глубже проникать в дерму, не повреждая барьер.

Пептиды легко включаются в различные средства — от сывороток до кремов. Их можно использовать даже при чувствительной коже или во время беременности, однако важно выбирать качественные продукты, так как эффективность зависит от формулы. Пептиды хорошо сочетаются с витамином С и гиалуроновой кислотой, но их не следует смешивать с кислотами, так как это может снижать их активность.

Уточнения

Пепти́ды (др.-греч. πεπτός «питательный») — семейство веществ, молекулы которых построены из двух и более остатков аминокислот, соединённых в цепь пептидными (амидными) связями −C(O)NH−.



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