Осенний стиль: актуальные платья, которые стоит примерить уже сейчас

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осень — отличное время для обновления гардероба, и стилист Алиса Оганесян предлагает взглянуть на актуальные модели платьев, которые идеально подойдут для этого сезона. Основное внимание уделяется плотным трикотажным платьям, которые сохранили популярность с весны. Цвета, в которых стоит выбирать эти модели, изменились: вместо привычного черного акцент следует делать на светлые оттенки — milk, cream и beige. Насыщенные белые платья лучше оставить в магазине, так как они могут слишком резко контрастировать с осенней палитрой. Кроме того, стоит обратить внимание на платья натуральных оттенков — оливковом, коричневом и сером.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

Для вечерних выходов идеально подойдут короткие платья с длинным рукавом, особенно трикотажные. Они не только подчеркнут фигуру, но и будут удобны для носки с кожаными сапогами и классическим пальто. Также не стоит забывать о шелковых платьях, которые остаются в моде до начала декабря. Осенью лучше выбирать более закрытые модели, но при этом важно, чтобы платье не было обтягивающим — легкая свобода в наряде создаст комфортный и стильный образ. Такие платья легко сочетать с различными аксессуарами, что делает их универсальным вариантом для любого случая.

Уточнения

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви. Также предмет женского гардероба, обязательно с достаточно длинными полами, укрывающими тело и верхнюю часть ног.



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