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Как выбрать идеальную юбку для осени: советы от стилиста

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Стилист Светлана Яковлева делится рекомендациями по выбору юбок для осеннего гардероба 2024 года, подчеркивая, что юбки — незаменимый элемент женского стиля. Она выделяет несколько ключевых моделей, подходящих для холодного сезона.

Как выбрать идеальную юбку для осени: советы от стилиста
Фото: flickr.com by Bramblewood Fashion, CC BY 2.0

Трикотажные юбки идеально подходят для повседневного ношения. Они подчеркивают фигуру благодаря плотному прилеганию и обеспечивают тепло. Светлана советует обращать внимание на качество швов, поскольку недостатки на трикотаже будут заметны. Кожаные юбки также занимают важное место в осеннем гардеробе. Модные цвета — черный и шоколадный, а также широкий пояс помогут акцентировать талию. Кожаные юбки хорошо смотрятся с классическими пальто, но следует быть осторожными с кожаными куртками, чтобы не перегрузить образ.

Атласные юбки, которые были популярны летом, остаются актуальными. Они отлично подходят для вечерних образов, а днем их можно сочетать с объемными свитерами. Для более смелого образа подойдут юбки с анималистичным принтом. Прозрачные юбки, хоть и вызывают опасения, могут стать универсальным элементом гардероба. Светлана рекомендует выбирать модели с подкладкой и правильно комбинировать их с верхней одеждой, например, кардиганами или объемными рубашками, чтобы создать стильный и уместный образ.

Уточнения

Ю́бка (от фр. jupe, что от араб. جبة‎ — «джубба» — нижнее платье из хлопчатобумажной ткани) — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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