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Ногти будут прочными и здоровыми: вот как нужно за ними ухаживать после снятия гель-лака

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  1. Чтобы восстановить естественное ногтевое ложе, используйте масло для кутикулы сразу после снятия покрытия. Это поможет вашим ногтям быстро восстановиться.
  2. Не забывайте наносить увлажняющий крем, чтобы предотвратить любые повреждения ногтей.
  3. Дайте ногтям хотя бы период отдыха в одну неделю. Дайте ногтям возможность дышать. Если они сильно повреждены, то оставьте их без покрытия как минимум на месяц. Отсутствие даже лака для ногтей позволит вашим ногтям восстановить свою первоначальную прочность.
  4. После того как вы сняли покрытие, используйте укрепляющее средство для ногтей каждые три дня.
  5. Длина ногтей должна быть как можно короче, подпиливайте их ежедневно и только в одном направлении.
  6. Питайтесь здоровой пищей и включайте в рацион много белка для укрепления ногтей. Кроме того, ешьте много овощей и фруктов, чтобы поддерживать гидратацию. Вы также можете употреблять добавки с биотином, которые, как известно, укрепляют ногти.
  7. Выполняйте домашние дела в перчатках, а после контакта с водой сразу увлажняйте руки и ногти натуральными маслами.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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