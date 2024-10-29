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Потеря веса и новая жизнь: когда помогает пластика

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Современные методы борьбы с лишним весом, особенно бариатрические операции, становятся все более популярными. Эти операции обеспечивают значительное снижение массы тела, однако пациенты часто сталкиваются с новой проблемой — избытком кожи. Для решения этой проблемы на помощь приходит пластическая хирургия, которая помогает сформировать желаемый силуэт после потери веса.

Потеря веса и новая жизнь: когда помогает пластика
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Основные показания к проведению эстетических операций включают наличие избытков кожи, локальные жировые отложения и необходимость гармонизации контуров тела. Однако не все пациенты могут претендовать на такие вмешательства: противопоказаниями являются сердечно-сосудистые заболевания, диабет, психические расстройства и ряд других медицинских состояний.

Чаще всего выполняется абдоминопластика, направленная на удаление излишков кожи и жировой ткани в области живота, а также восстановление мышечного каркаса. Существуют разные виды абдоминопластики, включая дермолипоэктомию, классическую и мини-абдоминопластику, а также реверсную и комбинированную формы.

Еще одной популярной процедурой является торсопластика, которая включает подтяжку кожи и устранение избытков в области живота, талии и ягодиц. Операции могут проводиться одновременно или поэтапно, в зависимости от индивидуальных потребностей пациента. К другим процедурам относятся брахиопластика, формирующая контур рук, и маммопластика, позволяющая уменьшить грудь или установить импланты. Пластическая хирургия, таким образом, становится важным этапом в жизни людей, стремящихся не только сбросить вес, но и обрести уверенность в себе.

Уточнения

Абдоминопла́стика (от лат. abdomen «живот») — объёмное оперативное вмешательство, осуществляемое с целью восстановления эстетических пропорций живота. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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