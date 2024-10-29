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Как подобрать головной убор к осеннему гардеробу и не прогадать?

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Осень — это время, когда погода становится прохладнее, и выбор подходящего головного убора становится необходимостью. Правильно подобранный аксессуар не только защитит от холода и ветра, но и станет стильной деталью образа. Разберёмся, как выбрать осенний головной убор, который будет гармонично сочетаться с гардеробом и подчёркивать индивидуальность.

Как подобрать головной убор к осеннему гардеробу и не прогадать?
Фото: freepik.com by prostooleh на Freepik, PDM

Учитываем форму лица

  • Овальная форма считается универсальной и подходит для большинства видов головных уборов, включая шапки-бини, шляпы с широкими полями и кепки.
  • Круглое лицо лучше всего смотрится с объёмными и асимметричными моделями, например, шапками с помпоном или беретом, который можно носить слегка на бок.
  • Квадратная форма лица хорошо сочетается с мягкими и округлыми головными уборами, которые сглаживают черты, например, кепи или широкополыми шляпами.

Подбираем головной убор под стиль одежды

Важным критерием также является стиль. Если ваш гардероб состоит из классических вещей, то идеальным выбором будут элегантные шляпы, а для повседневных и спортивных образов подойдут шапки-бини или бейсболки. Береты и кепи хорошо смотрятся с пальто и куртками-косухами, добавляя изюминку в городской стиль.

Материал и комфорт

Осенью важна защита от ветра и холода, поэтому выбирайте головные уборы из тёплых материалов, таких как шерсть, кашемир, фетр. Эти материалы обеспечат комфорт и прослужат дольше.

Правильно подобранный головной убор для осени поможет не только защититься от холода, но и подчеркнёт ваш стиль и индивидуальность.

Уточнения

Головно́й убо́р — термин, включающий как способы собственно причёски, так и способы убранства и покрытия головы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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