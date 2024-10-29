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Осенний уход за локтями: как защитить кожу от сухости?

2:06
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением осени кожа локтей часто становится сухой и шероховатой из-за ветра, холода и перепадов температуры. Но несколько простых действий помогут вернуть мягкость и гладкость даже в самые прохладные месяцы. В этом тексте мы рассмотрим основные способы борьбы с сухостью локтей.

Осенний уход за локтями: как защитить кожу от сухости?
Фото: unsplash.com by Natalie Collins, PDM

Причины сухости локтей

Кожа на локтях толще и склонна к сухости, так как на этих участках нет сальных желез. Осенью проблема усиливается из-за холодного воздуха и центрального отопления, которые быстро иссушают эпидермис. Чтобы избежать дискомфорта, необходимо правильное увлажнение и питание кожи.

Увлажнение и питание

Первый шаг — регулярное увлажнение. Используйте питательные кремы с маслом ши, кокосовым маслом или алоэ вера. Наносите крем после душа, пока кожа еще немного влажная, чтобы лучше удержать влагу. Особенно полезны кремы с глицерином и гиалуроновой кислотой, которые помогают удерживать воду в коже.

Пилинг для удаления ороговевших клеток

Для мягкости локтей раз в неделю используйте скраб или пилинг, чтобы убрать омертвевшие клетки. Подойдут средства с мелкими частицами, например, кофейный скраб или смесь морской соли с оливковым маслом. После пилинга всегда наносите питательный крем для глубокого увлажнения.

Домашние маски для локтей

Раз в неделю можно делать маски для глубокого питания. Подойдут смеси из натурального йогурта с мёдом, авокадо или бананом. Нанесите маску на локти на 15–20 минут, а затем смойте тёплой водой и нанесите крем.

Защита локтей от холода

Не забывайте защищать кожу, надевая одежду с длинными рукавами, чтобы холодный воздух не высушивал локти.

Регулярный уход поможет сохранить кожу локтей мягкой и увлажненной, предотвращая сухость в осенний сезон.

Уточнения

Локтево́й суста́в — подвижное соединение плечевой кости (плечо) с локтевой и лучевой костями (предплечье).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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