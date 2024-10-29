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Модные секреты: леггинсы и гетры для холодной погоды

1:19
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением холодов модные тенденции претерпевают изменения, и теперь комфорт не должен исключать стиль. Стилист Маша Дубровская предлагает несколько актуальных советов по утеплению в осенне-зимний период. Один из главных принципов — многослойность. Леггинсы можно сочетать с платьями-свитерами, удлинёнными рубашками и кардиганами, что придаст образу стильный вид и позволит экспериментировать с текстурами.

Модные секреты: леггинсы и гетры для холодной погоды
Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

Гетры становятся важным элементом гардероба, особенно в сочетании с грубой обувью — такими как ботинки на шнуровке или треккинговые модели. Это создает уютный, расслабленный стиль. Высокие гольфы добавляют игривости, и их можно носить с юбками или шортами из теплых тканей, дополняя образ плотными колготками. Стилист рекомендует использовать контрастные цвета или монохромные решения, при этом играя с текстурами.

Важно также учитывать длину одежды для создания гармоничного силуэта. Леггинсы отлично смотрятся с удлиненными свитерами, а гетры лучше выбирать средней длины, чтобы визуально не укорачивать ноги. Эти простые советы помогут выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно в любую погоду.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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