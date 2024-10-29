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Устраните отеки: секреты от нутрициолога, которые изменят вашу жизнь

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Некоторые люди, даже обладая нормальным весом, сталкиваются с отеками и выглядят опухшими. Основной причиной этого является задержка жидкости в организме. Нутрициолог Юлия Шарапова объясняет, как можно избавиться от подобных проблем с помощью простых изменений в образе жизни. Ключевыми рекомендациями являются: правильное питание, ограничение соли и сахара, поддержание здорового веса и регулярная физическая активность, что помогает улучшить кровообращение. Юлия также советует включить лимфодренажные упражнения, такие как "Тараканчик", для стимуляции лимфатической системы.

Устраните отеки: секреты от нутрициолога, которые изменят вашу жизнь
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Важно поддерживать оптимальный питьевой режим — необходимо пить достаточное количество воды в течение дня, но избегать чрезмерного потребления перед сном. Отказ от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя, также поможет избежать отечности. Кроме того, полноценный сон и контроль за артериальным давлением играют важную роль в поддержании здоровья. Юлия рекомендует употребление Иван-чая с мелиссой на ночь, так как он помогает очищать организм и активизировать обменные процессы. Если же проблемы с отеками сохраняются, важно обратиться к врачу.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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