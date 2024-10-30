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Дарсонваль: возвращаем молодость и красоту с помощью электричества

3:21
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Дарсонваль — это физиотерапевтический метод, основанный на воздействии на организм переменным током высокой частоты и низкого напряжения. Процедура получила свое название в честь французского физиолога и физика Жака-Арсена д'Арсонваля, который разработал её в конце 19 века.

Дарсонваль: возвращаем молодость и красоту с помощью электричества
Фото: freepik.com by master1305 на Freepik, PDM

Сегодня дарсонвализация широко применяется в сфере красоты для решения различных проблем с кожей и волосами. Благодаря своим многогранным свойствам, этот метод является настоящим спасением для тех, кто стремится:

— улучшить цвет лица и избавиться от пигментации;
— сгладить морщины и повысить эластичность кожи;
— устранить воспаления, акне и угревую сыпь;
— снять отечность и стимулировать лимфодренаж;
— укрепить волосы и предотвратить их выпадение.

Принцип действия дарсонваля

Высокочастотные токи воздействуют на клетки кожи, активизируя обменные процессы и стимулируя кровообращение. 

Результат

— Увеличение синтеза коллагена и эластина, что способствует разглаживанию морщин и улучшению тонуса кожи.

— Улучшение клеточного дыхания и питания, что ускоряет заживление ран и способствует регенерации тканей.

— Снижение воспаления и уничтожению бактерий, что помогает бороться с акне и другими кожными проблемами.

— Стимуляция лимфодренажа, что помогает избавиться от отечности и токсинов.

— Улучшение кровоснабжения волосяных фолликулов, что способствует укреплению волос и уменьшает их выпадение.

Как проводится процедура

Дарсонвализация проводится с помощью специального аппарата, оснащенного стеклянными электродами различной формы.

— Процедуру проводит косметолог, который подбирает наиболее подходящий режим работы аппарата и тип электрода в зависимости от проблемы, которую необходимо решить.
— В ходе процедуры электрод плавно проводят по коже, создавая едва ощутимое покалывание.
— Продолжительность процедуры составляет 5-10 минут.

Показания к применению

  • Морщины, дряблость кожи, снижение тонуса.
  • Акне, угревая сыпь, воспаления.
  • Пигментация, веснушки.
  • Отеки лица, круги под глазами.
  • Выпадение волос, себорея, перхоть.

Противопоказания

  • Беременность и период лактации.
  • Наличие кардиостимулятора.
  • Заболевания крови.
  • Индивидуальная непереносимость тока.

Домашнее применение

Для домашней дарсонвализации существуют специальные портативные аппараты.

  • Перед использованием необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией и соблюдать все меры предосторожности.
  • Процедуру лучше проводить 1-2 раза в неделю.
  • Для достижения желаемого результата рекомендуется пройти полный курс из 10-15 процедур.

Дарсонвализация — это современный и эффективный метод, который позволяет решать широкий спектр проблем с кожей и волосами. Благодаря своей доступности и безопасности, этот метод становится все более популярным среди тех, кто желает сохранить молодость и красоту на долгие годы.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет) — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
 

Жак Арсен д’Арсонваль (фр. Jacques Arsène d'Arsonval; 8 июня 1851, Ля-Поршери, Верхняя Вьенна — 31 декабря 1940, Верхняя Вьенна) — французский физиолог и физик, член Французской академии наук.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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