Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
10 секретов, как выбрать идеальное вино в магазине
Рецепт полезного и вкусного постного печенья с изюмом и кардамоном
Буду мыть туалеты в Америке: Мария Машкова боится, что сбудутся предсказания
Бортпроводница раскрыла секрет о гардеробах на рейсах
Лучшие быстрорастущие лианы: топ-3 растений
Врач-офтальмолог делится секретами безопасного использования косметики для защиты зрения
Колебания цен перед выборами в США: эксперты считают, что нефть может подешеветь
Экономист Балынин: опасаться массовой невыплаты ипотек не стоит
Египетская царица или греческая правительница: кем была Клеопатра на самом деле

VR/AR в мире красоты: от виртуальных примерок до персонализированных процедур

3:21
Моя семья » Красота и стиль

Технологии виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) стремительно проникают во все сферы жизни, и мир красоты не стал исключением. От виртуальных примерок косметики до интерактивных учебных пособий для визажистов — VR/AR открывает перед индустрией красоты новые горизонты.

VR/AR в мире красоты: от виртуальных примерок до персонализированных процедур
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Виртуальные примерки: новый уровень шопинга

Одним из самых очевидных применений VR/AR в сфере красоты является виртуальная примерка. С помощью AR-приложений можно "примерить" макияж, прически, контактные линзы, а также различные оттенки помады и тонального крема. Это позволяет клиентам получить представление о том, как будет выглядеть продукт на них, не покупая его.

Преимущества виртуальных примерок:

  • Удобство. Нет необходимости идти в магазин и тратить время на поиск нужного оттенка.
  • Экономия. Можно попробовать множество вариантов, не покупая их.
  • Персонализация. Некоторые приложения предлагают индивидуальные подборки продуктов, учитывая цвет кожи, форму лица и другие особенности.

Интерактивные учебные пособия для визажистов

VR/AR-технологии могут использоваться для обучения визажистов. С помощью VR-тренажеров можно изучать анатомию лица, практиковаться в нанесении макияжа на виртуальных моделях, а также осваивать новые техники.

Примеры VR/AR-приложений для визажистов:

  • Виртуальный манекен. Позволяет визажистам осваивать новые техники на виртуальной модели, изменять ее внешность и освещение.
  • Анатомия лица. Демонстрирует строение лица, мышцы и кровеносные сосуды, что помогает визажистам лучше понимать, как работает макияж.

Персонализированные процедуры

VR/AR-технологии открывают новые возможности для персонализации косметических процедур. Например, с помощью AR-сканера можно получить детальный анализ состояния кожи, а затем на основе полученной информации подобрать индивидуальную программу ухода.

Примеры применения VR/AR в салонах красоты:

  • AR-сканирование. Позволяет определить тип кожи, ее состояние, а также выявить проблемные зоны.
  • Виртуальный массаж. Помогает клиентам расслабиться и получить максимальный эффект от процедуры.
  • VR-терапия. Используется для лечения акне, выпадения волос и других кожных заболеваний.

Перспективы развития

Рынок VR/AR-технологий в сфере красоты только начинает развиваться, но уже сейчас ясно, что у него огромный потенциал. В будущем можно ожидать появление более продвинутых VR/AR-приложений, которые смогут:

— Предлагать персонализированные подборки продуктов.
— Обучать визажистов и косметологов новым техникам.
— Собирать данные о клиентах для оптимизации услуг.

VR/AR-технологии открывают новые возможности для взаимодействия брендов с потребителями, а также для персонализации услуг в сфере красоты. В будущем эта тенденция будет только усиливаться, и нам остается ждать новых и удивительных разработок.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Неизвестные факты о тыкве: как она может решить все ваши проблемы со здоровьем
Садоводство, цветоводство
Неизвестные факты о тыкве: как она может решить все ваши проблемы со здоровьем Аудио 
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Авто
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки Аудио 
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Новости спорта
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Сводка с фронта: Сырский дал команду создавать заградотряды, из ВСУ дезертировали более 100 тысяч человек Дмитрий Плотников Румыния разработала законопроект, разрешающий сбивать российские дроны. Как это будет на практике? Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ
Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ
Последние материалы
10 секретов, как выбрать идеальное вино в магазине
Рецепт полезного и вкусного постного печенья с изюмом и кардамоном
Буду мыть туалеты в Америке: Мария Машкова боится, что сбудутся предсказания
Бортпроводница раскрыла секрет о гардеробах на рейсах
Лучшие быстрорастущие лианы: топ-3 растений
Врач-офтальмолог делится секретами безопасного использования косметики для защиты зрения
Колебания цен перед выборами в США: эксперты считают, что нефть может подешеветь
Экономист Балынин: опасаться массовой невыплаты ипотек не стоит
Сводка с фронта: Сырский дал команду создавать заградотряды, из ВСУ дезертировали более 100 тысяч человек
VR/AR в мире красоты: от виртуальных примерок до персонализированных процедур
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.