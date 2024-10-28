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Как жир влияет на здоровье: разоблачаем популярные мифы

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В статье фитнес-тренера Натальи Романовой рассматриваются важные аспекты жиров в организме человека, их функции и влияние на здоровье. Миф о фиксированном количестве жировых клеток опровергается: их число может увеличиваться, но после полового созревания остается стабильным. Каждая жировая клетка может увеличиваться в размерах, что усложняет процесс похудения. Наталья объясняет, что жировые клетки заменяются новыми, что позволяет организму сохранять энергию.

Как жир влияет на здоровье: разоблачаем популярные мифы
Фото: Freepik by master1305, PDM

Жир необходим для усвоения витаминов и выполнения основных функций, и его недостаток может негативно сказаться на здоровье, включая репродуктивные функции и когнитивные способности. Важные жирные кислоты, такие как омега-3, благоприятно влияют на здоровье и помогают контролировать вес.

Наталья также подчеркивает, что существуют разные виды жира, и висцеральный жир, находящийся вокруг органов, более опасен, чем подкожный. Здоровая диета и физическая активность могут помочь контролировать уровень жира в организме.

Уточнения

Целлюлит (англ   lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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