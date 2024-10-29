Секреты японской системы умывания: путь к безупречной коже

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Японская система умывания — это многоступенчатый процесс, состоящий из семи шагов, который помогает качественно очистить кожу и справиться с проблемами, такими как повышенная жирность или сухость кожи.

Фото: commons.wikimedia.org by NordPack, CC BY-SA 3.0

Первый шаг: использование гидрофильного масла. Оно наносится на спонж и используется для удаления макияжа, включая тушь для ресниц. Второй шаг: применение бальзама для умывания. Он удаляет остатки косметики и загрязнений, имеет масляную основу и обеспечивает качественное очищение кожи. Третий шаг: использование мицеллярной воды. Она помогает удалить остатки макияжа и подготовить кожу к следующим этапам ухода. Четвёртый шаг: применение лёгкого скраба или пилинга. Этот этап проводится ежедневно и помогает глубоко очистить поры, избавиться от чёрных точек и стимулировать регенерацию кожи. Пятый шаг: использование тоника или увлажняющего миста. Эти средства восстанавливают естественный pH кожи и увлажняют её. Шестой шаг: нанесение сыворотки или лёгкой эмульсии. Эти продукты обеспечивают дополнительное питание и увлажнение кожи, а также помогают активным компонентам глубже проникать в эпидермис. Седьмой шаг: использование увлажняющего крема. Он завершает процесс ухода, обеспечивая коже необходимое увлажнение и защиту.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



Мицеллы (уменьшительное от лат. mica «частица, крупинка») — это агрегаты поверхностно-активных веществ (ПАВ) в коллоидном растворе (зо́лe), состоящие из большого количества амфифильных молекул.



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