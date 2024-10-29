Секреты японской системы умывания: путь к безупречной коже

Японская система умывания — это многоступенчатый процесс, состоящий из семи шагов, который помогает качественно очистить кожу и справиться с проблемами, такими как повышенная жирность или сухость кожи.
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Первый шаг: использование гидрофильного масла. Оно наносится на спонж и используется для удаления макияжа, включая тушь для ресниц.
Второй шаг: применение бальзама для умывания. Он удаляет остатки косметики и загрязнений, имеет масляную основу и обеспечивает качественное очищение кожи.
Третий шаг: использование мицеллярной воды. Она помогает удалить остатки макияжа и подготовить кожу к следующим этапам ухода.
Четвёртый шаг: применение лёгкого скраба или пилинга. Этот этап проводится ежедневно и помогает глубоко очистить поры, избавиться от чёрных точек и стимулировать регенерацию кожи.
Пятый шаг: использование тоника или увлажняющего миста. Эти средства восстанавливают естественный pH кожи и увлажняют её.
Шестой шаг: нанесение сыворотки или лёгкой эмульсии. Эти продукты обеспечивают дополнительное питание и увлажнение кожи, а также помогают активным компонентам глубже проникать в эпидермис.
Седьмой шаг: использование увлажняющего крема. Он завершает процесс ухода, обеспечивая коже необходимое увлажнение и защиту.
Уточнения
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
Мицеллы (уменьшительное от лат. mica «частица, крупинка») — это агрегаты поверхностно-активных веществ (ПАВ) в коллоидном растворе (зо́лe), состоящие из большого количества амфифильных молекул.