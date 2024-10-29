Что такое тоник, как его применять, плюсы и минусы использования этого средства

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Тоник — это жидкое средство, которое применяется после очищения кожи для восстановления естественного кислотно-щелочного баланса и подготовки кожи к последующему уходу. Использование тоника помогает предотвратить обезвоживание и раздражение кожи.

Фото: freepik.com by lookstudio, PDM

Тоники содержат активные ингредиенты, такие как антиоксиданты, витамины или кислоты, которые улучшают состояние кожи. Выбор тоника зависит от индивидуальных потребностей кожи: например, для жирной кожи подойдёт матирующий тоник, а для сухой — увлажняющий.

Тоник следует применять после каждого умывания, особенно если используются агрессивные очищающие средства. Наносить тоник нужно на ватный диск, протирая им лицо и шею мягкими движениями, избегая области вокруг глаз. После полного впитывания тоника можно переходить к следующему этапу ухода за кожей.

Плюсы тоника для лица:

Восстановление водного баланса кожи.

Увлажнение кожи.

Отшелушивание омертвевших клеток эпидермиса.

Успокаивающее действие.

Выравнивание текстуры кожи.

Помощь в борьбе с прыщами.

Придание коже сияния.

Минусы тоника для лица:

Неправильное использование может привести к раздражению кожи.

Некоторые тоники содержат кислоты, которые нельзя использовать слишком часто или сочетать с другими активными средствами.

Уточнения

Лосьон (фр. lotion, от лат. lotio — мытьё, омовение) — косметическое средство для ухода за кожей, волосами или ногтями с гигиенической или лечебно-профилактической целью.



Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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