Что такое тоник, как его применять, плюсы и минусы использования этого средства

Тоник — это жидкое средство, которое применяется после очищения кожи для восстановления естественного кислотно-щелочного баланса и подготовки кожи к последующему уходу. Использование тоника помогает предотвратить обезвоживание и раздражение кожи.
Тоники содержат активные ингредиенты, такие как антиоксиданты, витамины или кислоты, которые улучшают состояние кожи. Выбор тоника зависит от индивидуальных потребностей кожи: например, для жирной кожи подойдёт матирующий тоник, а для сухой — увлажняющий.
Тоник следует применять после каждого умывания, особенно если используются агрессивные очищающие средства. Наносить тоник нужно на ватный диск, протирая им лицо и шею мягкими движениями, избегая области вокруг глаз. После полного впитывания тоника можно переходить к следующему этапу ухода за кожей.
Плюсы тоника для лица:
Минусы тоника для лица:
Лосьон (фр. lotion, от лат. lotio — мытьё, омовение) — косметическое средство для ухода за кожей, волосами или ногтями с гигиенической или лечебно-профилактической целью.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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