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Что такое тоник, как его применять, плюсы и минусы использования этого средства

1:32
Моя семья » Красота и стиль

Тоник — это жидкое средство, которое применяется после очищения кожи для восстановления естественного кислотно-щелочного баланса и подготовки кожи к последующему уходу. Использование тоника помогает предотвратить обезвоживание и раздражение кожи.

Что такое тоник, как его применять, плюсы и минусы использования этого средства
Фото: freepik.com by lookstudio, PDM

Тоники содержат активные ингредиенты, такие как антиоксиданты, витамины или кислоты, которые улучшают состояние кожи. Выбор тоника зависит от индивидуальных потребностей кожи: например, для жирной кожи подойдёт матирующий тоник, а для сухой — увлажняющий.

Тоник следует применять после каждого умывания, особенно если используются агрессивные очищающие средства. Наносить тоник нужно на ватный диск, протирая им лицо и шею мягкими движениями, избегая области вокруг глаз. После полного впитывания тоника можно переходить к следующему этапу ухода за кожей.

Плюсы тоника для лица:

  • Восстановление водного баланса кожи.
  • Увлажнение кожи.
  • Отшелушивание омертвевших клеток эпидермиса.
  • Успокаивающее действие.
  • Выравнивание текстуры кожи.
  • Помощь в борьбе с прыщами.
  • Придание коже сияния.

Минусы тоника для лица:

  • Неправильное использование может привести к раздражению кожи.
  • Некоторые тоники содержат кислоты, которые нельзя использовать слишком часто или сочетать с другими активными средствами.

Уточнения

Лосьон (фр. lotion, от лат. lotio — мытьё, омовение) — косметическое средство для ухода за кожей, волосами или ногтями с гигиенической или лечебно-профилактической целью.

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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